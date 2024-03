Nuevo motor más solvente para este crossover premium de tamaño compacto

La nueva gama del Lexus UX 2024 llegará muy pronto a los concesionarios. La mayor novedad en la nueva familia es la introducción de las unidades denominadas UX300h que destacan por equipar una evolución del bloque híbrido que eleva su potencia final sin perjudicar los consumos.

Lexus UX300h | Lexus

El Lexus UX300h ahora presume de una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y como las versiones UX250h los interesados podrán elegir entre las unidades con tracción sencilla al eje delantero o bien las asociadas a la tracción total a las cuatro ruedas. Todos llevan etiqueta ambiental ECO y la caja automática de tipo CVT.

El consumo medio en el nuevo Lexus UX300h se queda en unos contenidos 5,3 L/100 y unas emisiones de 106 gr/km de CO2. La velocidad máxima se ha limitado y se queda en los 177 km/h, un dato algo justo respecto a los rivales pero más que holgado si se tienen en cuenta los límites legales en el viejo continente. Hay cambios en la batería del sistema eléctrico para aumentar la autonomía "cero emisiones".

Lexus UX300h | Lexus

Los usuarios que quieran adquirir un Lexus UX300h podrán elegir en esta etapa de lanzamiento entre los acabados F-Sport, F-Sport Plus, Relax y Relax Plus aunque más adelante podrían llegar nuevas alternativas más accesibles. Todos llevan faros LED, control de crucero adaptativo, alerta de carril, lector de señales, Apple CarPlay, Android Auto, etc.

Las tarifas recomendadas son las siguientes:

·300h 199 CV 2WD F-Sport 43.900 €

·300h 199 CV 2WD Relax 48.900 €

·300h 199 CV 2WD F-Sport Plus 52.000 €

·300h 199 CV 2WD Relax Plus 57.000 €

·300h 199 CV 4WD Relax 50.900 €

·300h 199 CV 4WD F-Sport Plus 56.000 €

·300h 199 CV 4WD Relax Plus 59.000 €

Lexus UX300h | Lexus

Precio Lexus UX