LO MEJOR DE LA SEMANA: Aston Martin DB12, 130 años de Skoda y el nuevo Jaecoo 5

Skoda cumple 130 años, y la marca checa está viviendo su mejor momento. Desmarcándose como la tercera marca más vendida en Europa en lo que va de año 2025. Cuenta con una amplia gama de vehículos, que pueden incorporar tecnología eléctrica, entre los que destacan modelos como el Enyaq, el Elroq, Karoq o Fabia.

Škoda Enyaq RS | Škoda

El BF Goodrich KO3, un nuevo neumático pensado para el todoterreno más extremo, trae un nuevo estándar en el segmento. Introduce más de 57 dimensiones, junto con la tecnología CoreGard, con un hombro extendido que protege las zonas más débiles del neumático contra golpes y cortes. En Centímetros Cúbicos hemos podido probarlo pronto os contaremos nuestra experiencia.

Las marcas chinas no paran de lanzar modelos. En este caso damos la bienvenida al Jaecoo 5, que aterriza con varios sistemas de propulsión que lo convierten en un coche de gasolina, híbrido o eléctrico, este último con más de 400 kilómetros de autonomía. Presenta unas líneas estilizadas y se asienta en el competido segmento C de los SUVs.

Jaecoo 5 | Jaecoo

La gama del Aston Martin DB12 añade una versión más prestacional, que introduce una “S” en su nombre para desvelar su naturaleza deportiva. Cuenta con un V8 de 700 CV que le catapulta hasta los 100 km/h en solo 3,5 segundos y alcanza los 325 km/h.

Dacia ha presentado su renovado coche asequible eléctrico, el Spring. La nueva generación del modelo llegará con dos opciones mecánicas, de 70 o 100 CV. Además, también estrena batería de litio ferrofosfato, con 24,3 kWh, que le da una autonomía de hasta 225 km.

Dacia Spring | Dacia

Por otro lado, la marca también ha presentado un prototipo, el Hipster. Un futuro vehículo eléctrico ultracompacto con un diseño minimalista y que tiene como objetivo aprovechar el espacio interior al máximo. Todo ello con un precio que promete ser muy competitivo.