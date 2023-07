Este nuevo deportivo burgués llega para sustituir dos gamas

El Mercedes CLE ya es una realidad. El nuevo modelo tendrá la complicada misión de sustituir a los Clase C Coupé y Cabrio, y también a los Clase E con esas mismas carrocerías una vez la generación actual pase a mejor vida en cuestión de unos meses.

Con el nuevo modelo la marca logra reducir su oferta de versiones con una opción intermedia que debería contentar a todos los usuarios por igual, algo que ya vimos en el pasado con el Mercedes CLK y que ahora regresa en concepto con la nueva generación de los CLE Coupé y Cabrio.

Mercedes CLE | Mercedes-Benz

Los primeros en llegar son los Coupé de cuatro plazas con motores de hibridación ligera pero en 2024 la gama se completará con la carrocería descapotable y con la introducción por primera vez en un dos puertas de este estilo en la marca de bloques híbridos enchufables.

El CLE 200 será el modelo de acceso y cuenta con el motor 2.0 Turbo de 204 CV que se podrá combinar con la propulsión posterior o la tracción 4Matic. Por encima está el CLE 300 4Matic que tiene ese mismo motor pero con la potencia elevada hasta los 258 CV, logrando un equilibrio muy bueno dentro de la gama.

Mercedes CLE | Mercedes-Benz

Para los que quieran un seis cilindros podrán optar por el CLE 450 4Matic que ya presume de unas prestaciones de primer orden gracias a los 381 CV de su motorización. Cierra la gama inicial el motor diésel que da vida al CLE 220d con 197 CV de potencia y que destaca por sus bajos consumos, con una media de apenas 4,7 L/100.

El interior del nuevo Mercedes CLE es casi igual al visto en la Clase C de última generación así que no nos sorprende. Respecto al Clase C Coupé da un salto cualitativo importante y además estéticamente presume de un ambiente más moderno, destacando la pantalla del sistema multimedia de grandes dimensiones.

Mercedes CLE | Mercedes-Benz

Según versiones el nuevo Mercedes CLE puede equipar faros matriciales inteligentes, Head Up Display, asientos eléctricos, térmicos y ventilados, climatización automática inteligente, instrumentación digital de 12,3 pulgadas, equipo de audio firmado por Burmester, alerta y asistente de carril, aparcamiento asistido, cámara 360º, etc.

De momento no conocemos los precios recomendados para el mercado español pero es de suponer que estarán un poco por encima de los que puedes encontrar en los BMW Serie 4 y Audi A5, dos modelos que seguirán siendo rivales directos del nuevo Mercedes CLE.

Precio Mercedes CLE