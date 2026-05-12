Volkswagen copia una idea de Hyundai y el resultado podría destronar al Golf GTI

Durante años, hablar de un GTI deportivo dentro de Volkswagen era hablar inevitablemente del Golf. El Polo GTI siempre ha ocupado un escalón inferior dentro de la gama: más pequeño, menos potente y menos radical. Pero la llegada de la electrificación podría cambiar completamente esa jerarquía.

Volkswagen ya trabaja en una versión todavía más extrema del futuro ID. Polo GTI, y todo apunta a que no será simplemente un utilitario eléctrico rápido más. La marca alemana quiere convertirlo en un coche mucho más emocional y agresivo, hasta el punto de adoptar una de las ideas más llamativas que Hyundai ha introducido en sus deportivos eléctricos.

Volkswagen ID. GTI | Volkswagen

Volkswagen confirma una versión más potente del ID. Polo GTI

La información llega desde Autocar, que pudo hablar con Florian Umbach, responsable de dinámica de vehículo de Volkswagen. El ingeniero confirmó que la marca ya trabaja en una evolución todavía más radical del ID. Polo GTI actual.

Según explicó, tanto el motor como la batería todavía permiten extraer más rendimiento, y el eje delantero también podría soportar una cifra de par superior a la actual.

El ID. Polo GTI presentado hasta ahora desarrolla 223 CV y mantiene una configuración de tracción delantera. Sin embargo, diferentes informaciones apuntan a que la futura versión más extrema podría acercarse o incluso superar los 280 CV, una cifra que la colocaría por encima de un Golf GTI convencional en términos de potencia.

Por ahora, Volkswagen no ha confirmado oficialmente el nombre del modelo. Algunos medios ya utilizan la denominación “Clubsport”, siguiendo la tradición histórica de la marca para las versiones más enfocadas al rendimiento dentro de la familia GTI.

Volkswagen Polo Mk 3 Harlekin | Volkswagen

Volkswagen se fija en Hyundai para hacer más divertido su eléctrico deportivo

Lo más interesante no está únicamente en la potencia. El futuro ID. Polo GTI incorporará un sistema de entrega de potencia mediante levas similar al utilizado por modelos como el Hyundai Ioniq 5 N.

En la práctica, esto significa que el coche simulará cambios de marcha y alteraciones en la entrega de potencia para ofrecer una conducción menos lineal y más emocional. También se espera una experiencia sonora artificial destinada a reforzar las sensaciones al volante.

Esto significa que Volkswagen está tomando como referencia algunas características que Hyundai ya ha puesto en sus eléctrico N, marcando tendencia en este terreno. Mientras muchos fabricantes apostaban por eléctricos extremadamente rápidos pero algo fríos en sensaciones, Hyundai decidió introducir simulaciones de cambio, sonidos y una conducción más teatral para acercar sus eléctricos deportivos al comportamiento de un coche de combustión.

Ahora Volkswagen parece dispuesta a seguir exactamente ese camino.

Volkswagen ID Polo GTI | Volkswagen

El GTI del futuro podría dejar de ser un Golf

Aquí entra ya una interpretación propia, porque Volkswagen no ha dicho en ningún momento que el ID. Polo GTI vaya a sustituir al Golf GTI como icono deportivo de la marca. Y de hecho, el Golf GTI volverá a ser una referencia en el futuro cuando Volkswagen apueste por llevar a su icono al modo eléctrico. Pero sí hay señales que apuntan a un cambio importante, que el Polo será la primera gran apuesta por el eléctrico, gracias también a su precio más económico.

En la era eléctrica, el tamaño y el peso se han convertido en uno de los grandes problemas de muchos deportivos. Por eso un utilitario compacto, relativamente ligero y con más de 280 CV puede resultar mucho más sensato para muchos aficionados que coches superiores más grandes y pesados.

Además, el apellido GTI siempre ha estado ligado a coches ágiles, directos y divertidos, no necesariamente a los más potentes de la gama. Y precisamente ahí un ID. Polo GTI Clubsport podría encajar mejor que muchos eléctricos deportivos actuales.

Volkswagen todavía no ha mostrado esta futura variante extrema ni ha confirmado cuándo llegará al mercado. Pero si finalmente combina más de 280 CV, un tamaño compacto y una conducción inspirada en los Hyundai N eléctricos, podría convertirse en uno de los GTI más interesantes que la marca ha fabricado en muchos años.