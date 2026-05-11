El Seat León de gasolina entra en la operación verano bajando de los 21.500 euros

Mientras muchos aceleran la operación verano para adelgazar unos kilos y perfilar el cuerpo, en el mercado del automóvil tiene el mismo plan rebajando los precios de los vehículos. En junio, cuando llegan pagas extra y los conductores se preparan para largos viajes por carretera, es una época en la que bastante gente se decide a comprar un nuevo coche. Las marcas lo impulsan con descuentos. El Seat León de gasolina en su versión de acceso ahora se puede comprar desde 21.414 euros financiando con la marca bajo condiciones específicas.

Es uno de los coches urbanos más tradicionales del asfalto español por ser de sello nacional y porque sus características embaucan fácilmente a los clientes. Especialmente atrayente es su espíritu deportivo, notable en el diseño pero que también se deja ver en una experiencia de conducción muy entretenida y segura gracias a una mecánica bien compensada y de buen rendimiento.

SEAT León | SEAT

Consumo contenido

Bajo el motor, integra un motor de gasolina 1,5 litros y cuatro cilindros en línea que entrega 115 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,4 segundos y una velocidad máxima de 197 km/h, cifra que pueden alcanzar pocos coches que se vendan por debajo de los 21.500 euros. Además, el consumo de combustible es de 5,5 litros cada 100 kilómetros. Para un coche de sus prestaciones, este gasto tan reducido es todo un lujo.

El Seat León es un coche de toda la vida en cuanto a su tracción delantera y su transmisión manual de seis marchas. Sin embargo, su completo equipamiento descubre que se trata de un vehículo bastante más moderno. Tiene base de carga inalámbrica, actualizaciones automáticas de software o pantalla táctil de 10,4 pulgadas para el sistema multimedia que se conecta sin cables a los teléfonos móviles.

SEAT León | SEAT

Máxima seguridad

El Seat León ha recibido la nota máxima en materia de seguridad, cinco estrellas Euro NCAP. No solo por el diseño del coche, sino también porque despliega unos sistemas de asistencia a la conducción que facilitan la vida al piloto, reduciendo la posibilidad de accidente. Cuenta con alerta de cambio de carril, control de crucero, protección antirrobo, reconocimiento de señales de tráfico o sistema de asistencia de aparcamiento trasero.

Si el León ya era un coche bastante apetecible por su relación calidad-precio, con esta nueva oferta la balanza de la decisión de compra sigue inclinándose hacia este modelo de origen español. Es un vehículo como los que ya quedan menos, en peligro de extinción, pero todavía tiene cuerda para rato porque los clientes así lo piden, como se percibe en el número de ventas.