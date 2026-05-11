El Museo Porsche expone el récord mundial del 911 en altitud

El Museo Porsche rinde homenaje a los dos prototipos todoterreno “Doris” y “Edith” con una exposición especial dedicada exclusivamente a ellos. Ambos, basados en un Porsche 911, han escalado los 6.721 metros del volcán Ojos del Salado en Chile, consiguiendo así el récord mundial de altitud.

En la exposición del Museo Porsche, ambos vehículos se encuentran en "Epílogo",elpunto culminante del recorrido por el museo, una ubicación que rinde homenaje al destino final de la expedición.

Una banda visual guía a los visitantes a lo largo de la expedición. Se muestran perfiles altimétricos, etapas, condiciones climáticas y adaptaciones técnicas. Gráficos de gran formato muestran el recorrido de las expediciones con el tres veces ganador de Le Mans, Romain Dumas, al volante.

Porsche 911 | Europa Press

Una sección se centra en las condiciones extremas: concentración reducida de oxígeno, temperaturas de hasta -20 grados, fuertes vientos y pendientes de hasta el 40 %.

Estos parámetros son más que simples datos que estructuran la narrativa de la exposición. Otro aspecto destacado es el uso de combustibles sintéticos, ya que el récord se logró con e-fuels.

El protagonismo recae en los dos Porsche 911 Carrera 4S de la generación 992 en dos fases de evolución. “Doris”marcó el punto de partida, y “Edith”, tras reducir el peso en unos 360 kilogramos, alcanzó la cima. Esta decisión tiene tradición en Porsche: obtener conocimientos en condiciones extremas y trasladarlos a la producción en serie.

Porsche 911 | Europa Press

Paralelamente a la exposición especial, el 9 de mayo de 2026 se estrenó un cortometraje dentro de la serie Raceborn Moments. Cada mes dedica un capítulo a la historia del automovilismo de Porsche, para celebrar los 75 años de Porsche Motorsport.

Esta nueva edición, de unos 15 minutos de duración, se publicará en el canal de YouTube de Porsche, con el fin de acercar a los espectadores a las personas, las decisiones y los momentos vividos en la montaña.