Los nuevos todoterrenos clásicos y tecnológicos aterrizan en España en 2027

ICaur comenzará su andadura en España previsiblemente en 2027 con el V27, su primera pick-up para el mercado europeo con una estrategia basada en "un regreso a lo clásico", pero de la forma más personalizada y única posible.

El objetivo de la marca es aportar "claridad" en un mundo incierto y con un nivel de precios que resulte asequible para los bolsillos de los conductores, tal y como explican desde ICaur.

El diseño de este todoterreno pasa por un estilo lógico y coherente, que se venda globalmente, universal pero original. Precisamente, este último punto se evidencia en el hecho de que cada coche será "único" y contará "una historia".

Entre otras características, el vehículo tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 kilómetros en 5,9 segundos y presenta unas longitudes de 5,04 metros de largo, 1,98 de ancho y 1,89 de alto, con una distancia entre ejes de 2,9 metros.

Además, a nivel tecnológico, la marca confía en trasladar la confianza y estabilidad del diseño clásico a las nuevas opciones de propulsión, con la vista puesta en aportar al nuevo ecosistema de la movilidad sostenible. Para lograrlo, confía en la tecnología REEV del Grupo Chery y en su ingeniería de 1.5T GDI.

Del mismo modo, sus vehículos contarán con hasta ocho modos de conducción y opciones de tracción delantera o trasera (2WD y AWD), a lo que se sumará su capacidad de inteligencia eficiente y su tecnología de esfuerzo de torsión.

ICaur aspira a llegar a 40 mercados en los próximos años y vender más de un millón de unidades de aquí a 2030.

A España, la marca del Grupo Chery llegará con el V27, un modelo de estilo clásico y robusto y con 505 Nm de par máximo.