Así es el McLaren de 707 CV que competirá en Le Mans y también podrás comprar

Las 24 horas de Le Mans, la competición más legendaria en el campeonato de resistencia, ya tiene uno de los candidatos al título para 2027, y ha sido creado por la marca que ha ganado el último mundial de Fórmula 1, McLaren. Por lo tanto, este bólido promete un gran rendimiento para intentar sumar la segunda victoria del fabricante británico en el mítico circuito francés después de la de 1995.

El modelo MCL-HY confirma el regreso de McLaren a los puestos más optimistas del mundial de resistencia, cuando ya está presente en las mejores posiciones de la IndyCar y la Fórmula 1. Por lo tanto, la marca británica opta a lograr en un mismo curso la triple corona de las mecas del automovilismo, las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco.

McLaren MCL-HY | McLaren

Ligero y robusto

El MCL-HY está construido en fibra de carbono para garantizar la máxima ligereza (su peso es de 1.030 Kg) y aerodinámica de este bólido. Aunque al mismo tiempo asegura la robustez necesaria para completar una carrera de 24 horas. Este modelo integra un motor biturbo V6 de 2,9 litros junto a un sistema híbrido MGU que es obligatorio en la categoría Hypercar. La potencia total es de 707 CV para una velocidad punta superior a los 300 km/h.

Este superdeportivo destinado a competir en Le Mans, ha sido desarrollado conjuntamente por dos filiales de la marca británica, McLaren Racing y McLaren Automotive. Ya en mayo se enfundarán el mono y los guantes los pilotos Mikkel Jensen, Gregoire Saucy, Richard Verschoor y Ben Hanley para hacer los primeros exámenes en circuitos de este modelo.

McLaren MCL-HY | McLaren

Versión comercial

Pero también habrá una versión muy exclusiva de este coche para comercializarse, el MCL-HY GTR. No se venderá a cualquiera que pueda pagarlo, sino que se ofrecerá a clientes seleccionados mediante el programa Project: Endurance. Igualmente, no será un coche homologado para la calle, sino que su uso está restringido a los circuitos.

En este caso, se mantiene la motorización pero extrayendo el sistema híbrido MGU. Así, la potencia asciende hasta los 730 CV y se garantiza unos días divertidísimos dentro de cualquier circuito. Entre ellos, los compradores podrán participar en seis eventos internacionales de conducción durante dos años. Aún habrá que esperar hasta finales de 2027 para que se lleven a cabo las primeras entregas del MCL-HY GTR.