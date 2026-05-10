Si quieres conocer el eléctrico que quiere ser leyenda, Renault te invita a conocer su nuevo Twingo en Madrid

Una cita con la nostalgia, pero al mismo tiempo con el presente puro. Un encuentro con la definición de legado en su máxima expresión. La marca del rombo no invita a conocer un simple coche. Con un sentido elemental lleva adelante el llamado: que los visitantes, en especial aquellos que han vivido la primera época, se cercioren que lo que alguna vez fue vive a resguardo. Reinterpretado, desde ya, pues si algo falta en su interior es el motor de combustión. Aunque pieza clave, no seamos tan literales.

Renault Tienda Oficial | Renault

Decimos a menudo que el Twingo E-Tech promete. No es un decir, sino el reconocimiento al fabricante francés sobre su línea de revivals. Demostró Renault que un ícono del pasado puede volverse eléctrico y no decepcionar en el intento. El R5 E-Tech, como todo un coche ya establecido en el mercado, es la prueba más fehaciente.

En sintonía, este otro urbano busca perseguir la fórmula del éxito: a batería, accesible y una personalidad que, soportando peso de la historia, no se negocia. El de ayer, un coche esencialmente para jóvenes pero popular sobre todas las cosas. El de hoy apunta a la misma premisa. No obstante, debo ser justo, pues estamos ante un Twingo con identidad propia.

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Esta simbiosis de manifestaciones es lo que la marca pretende transmitir al público en la exhibición que ha montado en el rnlt de la calle Ortega y Gasset, 27 de Madrid. Claro, si evitamos prestar atención a todo ese merchandising que lo acompaña y logramos enfocarnos en lo que más importa: la aproximación al coche.

El coche, que es lo que importa. Allí está para ser conocido, para ganarse la confianza a fuerza de su elocuente originalidad, como su antecesor, el de primera generación, alguna vez consumó. Algo al respecto escribí meses atrás, cuando destaqué en este eléctrico principios inquebrantables como el de la versatilidad y el espacio interior, aún viéndose resignificado. Allí estará entonces, según ha informado Renault, hasta el 16 de mayo. De momento, en España unas 100 ventas de este nuevo Twingo se han registrado desde su lanzamiento.