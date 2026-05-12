El coche más familiar de Opel ahora es eléctrico y promete una gran eficiencia energética

El Opel Astra Sports Tourer es la gran apuesta de la marca alemana (incluso una de las mayores de todo el grupo Stellantis) en el nicho de los coches familiares. Ahora se sigue ampliando la gama con una actualización 100% eléctrica que promete ser muy eficiente, pequeños cambios de diseño y la integración de tecnología de vanguardia. Todo con el sello germano que tanto prestigio ha cosechado en la industria.

Este modelo ha sido desarrollado completamente en Alemania, en la fábrica de Opel en Rüsselsheim, a las afueras de Frankfurt. La gran virtud de este nuevo Opel Astra Sports Tourer Electric es la eficiencia energética gracias a la cual puede optimizar el rendimiento de su batería y su autonomía. Consume una media de 15,7 kWh cada 100 kilómetros, bastante por debajo de la media del mercado.

Opel Astra Sports Tourer | Opel

Tecnología de vanguardia

Marcus Lott, miembro del Opel Executive Committee y Senior Vice President Stellantis Lead Engineering Central Europe, afirma que “nuestro nuevo Opel Astra Sports Tourer Electric demuestra que la movilidad eléctrica es eficiente y apta para el uso diario, a la vez que ofrece un gran placer de conducción. Esto se garantiza gracias a una tecnología de propulsión de vanguardia, libre de emisiones locales, así como a una conducción cómoda y un excelente comportamiento en carretera. Con este conjunto perfecto, el nuevo Astra Sports Tourer Electric alcanza cifras de consumo energético ejemplares”.

El Opel Astra Sports Tourer Electric cuenta con un motor 100% eléctrico de 156 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 9,5 segundos y una velocidad máxima limitada en 170 km/h. Esta propulsión está alimentada por una batería de 58 kWh que ofrece una autonomía de 445 kilómetros. Quizá se queda algo corto porque su mayor competencia como familiar eléctrico podría ser el Volkswagen ID.7 Tourer y su autonomía parte de los 577 Km.

Opel Astra | Opel

Menor maletero

A nivel de diseño, los cambios son bastante pequeños. De hecho, ni se aprecian a simple vista. En el habitáculo, tampoco habrá una revolución porque lo que funciona es mejor no tocarlo. No obstante, la inclusión de una motorización 100% eléctrica rebaja la capacidad del maletero respecto a las versiones híbridas o de combustión. Igualmente, tenemos unos generosos 516 litros.

Una de las grandes novedades del nuevo Opel Astra Tourer Electric es la inclusión de la tecnología V2L de carga bidireccional que usa la batería del coche como fuente de energía para hacer funcionar o recargar pequeñas neveras en las excursiones a la playa, bicicletas eléctricas, ordenadores portátiles, tablets. Un sistema de mucha utilidad cuando se trata de familias con niños.