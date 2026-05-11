La Rolls-Royce de China se asociaría con Stellantis para fabricar sus coches en España

Stellantis ha firmado un acuerdo con la marca china Leapmotor para que esta pudiera ensamblar sus coches en la planta de Zaragoza. Pues bien, está cerca de llegar a un acuerdo similar con otro fabricante del gigante asiático, Hongqi, que también construiría modelos en alguna de las plantas que Stellantis tiene en España, la de la capital aragonesa, la de Pontevedra, o la de Madrid.

El acuerdo de Stellantis con Leapmotor proviene de que el conglomerado europeo invirtió en la marca china. Resulta que Hongqi es propiedad de FAW, una empresa automovilística estatal del gigante asiático que también es inversora de Leapmotor. Es decir, entre los tres grupos conformarían una especie de triángulo que desemboca en la producción de coches chinos en nuestro país.

Hongqi HS5 | Hongqi

Una fábrica en Europa

La información sobre la asociación entre Stellantis y Hongqi ha sido publicada por Reuters citando fuentes internas cercanas a las negociaciones. No obstante, ninguna de las dos partes ha querido confirmar o desmentir si es cierto. Pero teniendo en cuenta las conexiones existentes entre ambos grupos con Leapmotor como hilo conductor, está claro que la información tiene fundamento.

Además, Hongqi ya ha mostrado su intención de expandirse en Europa y, para conseguirlo, necesita de algún socio en el Viejo Continente que le permita ensamblar sus coches ya en territorio europeo. También, ahorraría en costes de importación. Ahí es donde entra Stellantis y España. El plan del fabricante chino es lanzar en Europa una decena de vehículos híbridos y eléctricos hasta 2028.

Hongqi E-HS9 | Hongqi

Los chinos impulsan la industria

Las empresas chinas están impulsando la industria del automóvil en España, atrayendo inversión y creación de empleo. La era eléctrica está suponiendo una nueva etapa de crecimiento para el sector en nuestro país tras el cierre de plantas y la reducción de la producción experimentada durante los años anteriores.

La llegada de Hongqi sería especialmente significativa por el simbolismo que tiene esta marca en China. Es una de las más antiguas, fue fundada en 1958 y el propio nombre del fabricante se traduce como “bandera roja”. Su objetivo es la creación de coches de alta gama tipo Rolls-Royce, grandes y robustos, basados en la elegancia, o incluso superdeportivos que podrían competir con McLaren o Lamborghini. En un principio, los Hongqi tenían un público muy definido, los altos cargos del gobierno del gigante asiático. De hecho, causaban especial interés en el líder chino más famoso de la historia, Mao.