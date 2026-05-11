Ya no necesitan romper una ventanilla para robarte, y los coches más modernos son los más vulnerables

Cuanto más tecnológico y sofisticado es un coche, más puntos vulnerables puede esconder bajo su carrocería. El ladrón de coches de hoy ya no busca una cerradura que forzar ni una luna que romper. Su objetivo está mucho más escondido: acceder directamente a la electrónica interna del vehículo para manipular centralitas, módulos de control y sistemas de arranque en cuestión de minutos.

Durante años, la imagen del robo de coches ha estado ligada a ventanillas rotas, bombines forzados y cables pelados bajo el volante. Pero el automóvil moderno ha cambiado tanto que también ha transformado la forma en la que actúan los delincuentes. Hoy, un ladrón especializado puede parecer más un técnico electrónico que alguien dispuesto a forzar una puerta a plena vista.

La advertencia llega después de que los Mossos d'Esquadra hayan mostrado parte del material incautado a un grupo especializado en robo de vehículos. Y lo más llamativo no son solo las herramientas utilizadas, sino la filosofía detrás del ataque: ya no hace falta entrar al coche de la forma tradicional para llevárselo.

Ladrón de coches | Wibbitz

El nuevo objetivo ya no es la puerta del coche, sino su “cerebro” electrónico

Las imágenes difundidas por la policía muestran herramientas aparentemente comunes: una multiherramienta tipo Dremel, brocas, destornilladores, cúteres, sprays, cinta adhesiva y un multímetro digital. Pero junto a ellas aparecen cables, conectores y pequeños dispositivos electrónicos que dejan claro que el objetivo no es únicamente mecánico.

La técnica consiste en practicar una pequeña apertura en zonas estratégicas de la carrocería, normalmente cerca del piloto trasero o del maletero. No buscan acceder al habitáculo, sino alcanzar partes del sistema eléctrico donde se encuentran módulos de control, cableado interno o centralitas.

Desde ahí, los delincuentes pueden intervenir directamente sobre la comunicación electrónica del vehículo. El objetivo final puede variar según el modelo: desbloquear puertas, desactivar sistemas de seguridad o incluso permitir el arranque sin disponer de la llave original.

El coche moderno se ha convertido en un ordenador sobre ruedas

Los coches actuales dependen de una enorme red interna de módulos electrónicos. Sistemas como el acceso keyless, el arranque por botón, los asistentes ADAS, las cámaras, sensores, radares o incluso la iluminación inteligente están conectados entre sí mediante redes de comunicación internas como el CAN Bus.

Eso significa que gran parte de las funciones del coche ya no dependen únicamente de elementos físicos, sino de la comunicación constante entre centralitas electrónicas.

Y precisamente ahí aparece el nuevo riesgo. Si un delincuente logra acceder físicamente a determinados puntos del sistema eléctrico, puede intentar manipular esa comunicación interna para alterar el comportamiento del vehículo.

En cierto modo, el coche moderno es ya un enorme dispositivo informático sobre ruedas. Y como ocurre con cualquier sistema tecnológico complejo, la sofisticación también puede traer nuevas vulnerabilidades.

Ladrón de coches | Agencias

Los coches premium pueden ser los más atractivos para este tipo de robos

Los investigadores llevan tiempo detectando cómo muchas organizaciones criminales ya no actúan de forma improvisada. Algunas se especializan directamente en determinadas marcas o plataformas concretas porque conocen la ubicación de módulos, cableados y sistemas electrónicos sensibles.

Cuanto más sofisticado es un vehículo, mayor suele ser también el número de sistemas interconectados que incorpora. Y eso convierte especialmente a ciertos coches premium o muy tecnológicos en objetivos especialmente interesantes para bandas organizadas.

De hecho, el material mostrado por los Mossos apunta a delincuentes con conocimientos relativamente avanzados sobre arquitectura electrónica del automóvil. El uso de conectores específicos, herramientas de precisión y dispositivos electrónicos no encaja con el perfil clásico del ladrón improvisado.

Herramientas de ladrones | Mossos d'Esquadra

Del robo por frecuencia al acceso físico a la electrónica

Durante los últimos años se popularizaron los robos mediante amplificadores de señal. Los delincuentes captaban la frecuencia de llaves inteligentes situadas dentro de viviendas para engañar al coche y hacerlo creer que la llave estaba cerca.

Ahora el salto es todavía más preocupante. Ya no se trata únicamente de interceptar una señal inalámbrica, sino de acceder físicamente al sistema electrónico interno del vehículo para manipularlo desde dentro.

Eso explica también por qué algunos robos modernos apenas dejan daños visibles desde el exterior. En lugar de destrozar una puerta o romper una luna, los delincuentes buscan accesos mucho más pequeños y estratégicos que les permitan actuar rápido y pasar desapercibidos.

El ladrón de coches ya se parece más a un hacker que a un mecánico

La evolución del automóvil está cambiando también el perfil del delincuente. Hace años bastaban herramientas mecánicas básicas y algo de fuerza. Hoy, en muchos casos, el conocimiento de electrónica y sistemas digitales puede ser mucho más importante.

Y esa transformación no parece detenerse. Cuantos más sistemas inteligentes incorporen los coches, más dependerán de redes electrónicas internas complejas. Una realidad que mejora la seguridad, el confort y la tecnología del automóvil moderno, pero que también abre nuevas puertas a quienes saben exactamente dónde buscar.