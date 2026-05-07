El Renault Clio de gasolina con 120 CV se coloca por debajo de los 19.000 euros y sin financiar con la marca

A principios de 2026, comenzaron las primeras entregas en España de la sexta generación del Renault Clio. Ahora que ya lleva casi seis meses en nuestras calles, la marca francesa quiere dar un nuevo empujoncito a su histórico modelo con una oferta de primavera. Su alternativa con motor de gasolina y 120 CV de potencia suma un descuento por el que se puede comprar desde 18.900 euros.

Hablamos de uno de los utilitarios más tradicionales del mercado europeo con 4,11 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,44 de alto. Es cierto que no es el coche más cómodo del mundo para los pasajeros adultos tanto por espacio como porque va bastante pegado al suelo. A cambio, ofrece un maletero casi imposible de conseguir en un coche de su tamaño, 391 litrazos. Para una familia con niños, ni tan mal.

Renault Clio | CC

Gasta como mechero

En cuanto a motorización, integra un motor turbo de 1.2 litros y tres cilindros en línea que desarrolla 120 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,1 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h. El consumo de combustible supera muy ligeramente los 5 litros cada 100 kilómetros. Es decir, gasta como un mechero, siendo esta una de sus grandes virtudes.

La propulsión, además, se vincula a una caja de cambios manual de seis velocidades y a una tracción delantera. En plena reconversión de la industria hacia la era eléctrica, Renault nos da un coche de toda la vida. Aunque a nivel de tecnología sí que es bastante más moderno con sus faros LED o su pantalla táctil de 10,1 pulgadas para el sistema multimedia que se conecta de forma inalámbrica a los dispositivos móviles gracias a Apple CarPlay o Android Auto.

Las 3 asistencias a la conducción para el día a día por las que vale la pena el nuevo Renault Clio | Renault

Asistencia a la conducción

Igualmente, cuenta con un generoso abanico de sistemas de asistencia a la conducción como sensor de parking trasero, control de crucero, alerta de carril o reconocimiento de señales de tráfico. Por mucha tecnología que despliegue, aún podrás controlar todas las funcionalidades y ajustes del coche a través de botones físicos. Lo dicho, un vehículo de toda la vida.

Que se remata con un diseño exterior llamativo, lleno de personalidad y características Renault. Aunque a nivel estético se deben destacar los acabados interiores que provocan que el Clío se intuya como un coche elegante y de una gama más elevada y no la que le corresponde por precio. Recordemos, se ha ubicado por debajo de los 19.000 euros.