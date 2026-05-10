La versión mecánica que faltaba: cómo funcionará en el Golf y el T-Roc el nuevo sistema híbrido de Volkswagen

Los totalmente eléctricos, los electrificados con arquitecturas pequeñas de 48 voltios, los electrificados con baterías de elevada capacidad y cargas externas... La flota de Volkswagen ha estado repartiéndose entre estas facetas de propulsión y este año se suma el híbrido que faltaba, el híbrido eléctrico autorrecargable.

Eminencias del mercado europeo como el Tiguan, el Passat en su forma familiar tras la llegada del ID.7 para sustituir a la berlina, el Golf de cinco puertas... Modelos que garantizan la compatibilidad tanto con la etiqueta Eco obtenida de la versión microhíbrida como con la etiqueta Cero que llevan funcionando con la mecánica híbrida enchufable. El Golf, precisamente, pronto será uno de los primeros en incorporar la opción full-hybrid. El otro en hacer los honores será el modelo de la marca alemana más vendido en España en la actualidad.

Volkswagen T-Roc | CC

El próximo otoño –el fabricante lo anunció para el cuarto semestre del 2026– marcará la llegada de los primeros Volkswagen con motorización HEV y será a través del compacto y del nuevo T-Roc, que con el lanzamiento de su segunda generación había agregado a su gama el eTSI híbrido ligero que en la etapa anterior brilló por su ausencia.

Los tres momentos de propulsión de la nueva versión híbrida

Hablamos de una oficialización llevada a cabo durante el pasado International Vienna Motor Symposium de finales de abril, pero en realidad la marca ya lo había adelantado a principios de año. Los niveles de potencia combinada generados por el motor 1.5 sobrealimentado y la batería de iones de litio, a ubicarse en la sección trasera del piso, tampoco es un misterio: será una básica de 136 CV y una superior que alcanzará de máxima los 170 caballos.

Volkswagen Golf | Volkswagen

La batería, el motor eléctrico propulsor, un segundo eléctrico que actuará como generador, la gestión electrónica de potencia, la caja automática... Es el esquema que nos espera y que permitirá hasta tres modos de conducción, de los que derivarán los límites de potencia en pos del consumo, ytres momentos de propulsión: uno en el que a bajas velocidades es el eléctrico el que mueve el coche, un segundo en el que el eléctrico tracciona mientras el de combustión se desacopla y oficia como generador y alimentador de energía, y un tercero en el que el motor de combustión toma el control a partir de los 60 km/h en autopistas y carreteras secundarias mientras el eléctrico se limita a impulsarlo en aceleraciones a modo de apoyo.

No menos importante es, de cara a los clientes, la designación para evitar confusiones. Estos nuevos híbridos eléctricos autorrecargables serán publicados en los configuradores simplemente como Hybrid, dejando la denominación eHybrid ya existente para los enchufables.