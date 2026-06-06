El on-demand del Toyota Corolla: los accesorios para embellecer tu compacto japonés

Confiable y rendidor, pero también una cara bonita. Por historia y tradición, el Toyota Corolla no se oxida. Se vende solo y seguirá siendo un superventas hasta el final de sus días. El arquetípico diseño de hatchback cinco puertas contribuye a su causa, una verdadera fuerza inexpugnable. ¿Puede ser todavía más vistoso? Está el camino de las ediciones especiales y el más directo para los propietarios españoles: el catálogo ondemand.

Más vistoso y funcional, porque el resultado de incorporar deflectores de viento en acabado aluminio da como resultado un coche más protegido en caso de lluvia y una conducción a ventanilla baja más segura, y al mismo tiempo una expresión que nos recuerda a los clásicos vehículos japoneses. El cromado, un rasgo protagonista de aquellos Corolla de los años noventa. Para el modelo actual, la marca incluye a demanda unos embellecedores de ese estilo para completar el paragolpes delantero.

Toyota Corolla | Toyota

De embellecer al popular compacto se trata... De embellecedores. Sus paragolpes pueden sumar los cromados o bien de otros colores. Estas inserciones suelen aplicarse con sutileza. El del sector trasero no es la excepción. De serie, el logotipo viaja solitario sobre el portón trasero. No se ve nada mal así. En ocasiones, menos es más. Ahora bien, los que complementan la zaga a ambos lados del emblema procuran limitarse a darle a esa sección un toque distintivo sin invadir. Debajo, la apertura del maletero puede ir protegida por placas de plásitoc negro o de acero inoxidable.

Adicionales del Toyota Corolla Hatchback: molduras y llantas

De regreso a los laterales, Toyota cuenta en su paquete de opcionales con molduras negras tanto para debajo de los tiradores como para sumar a la zona más baja, donde, sí, también pueden ser cromados. Al abrir las puertas, los umbrales te recuerdan la propulsión que lo mueve cuando lleva instaladas las inserciones Hybrid. Los espejos retrovisores, además de cortar con el monocromático de la carrocería mediante carcasas en negro o rojo, son compatibles con un juego de film de protección.

Toyota Corolla Hybrid | Toyota

De manera estándar, el Toyota Corolla Hatchback luce sus llantas de 16 pulgadas con cinco radios y terminación bitono. Por menos de 1.000 euros, estas mismas llantas se transforman en acabado plateado o negro brillante. Son las que recomiendo si este tamaño es el que buscas, ya que las de 18 pulgadas bitono con diseño multirradio son las más costosas, aunque definitivamente menos estéticas.

Estos productos destinados a embellecer al Corolla cinco puertas los vende Toyota desde la sección de accesorios y, salvo excepciones como los juegos y fundas protectoras de las llantas, a los precios se accede por consulta.