Lotus saca al mercado su nueva bestia: un hyper-SUV híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía

Lotus ha anunciado la apertura de pedidos en Europa continental del nuevo Eletre X, una variante híbrida de su hyper-SUVque incorpora por primera vez en un modelo de la marca la arquitectura de propulsión X-hybrid y que llegará a los clientes a partir del cuarto trimestre de 2026.

El modelo, disponible en España desde 98.990 euros en su edición de acceso (la versión superior Eletre X H1000 alcanzará los 122.990 euros), combina tecnología híbrida enchufable de nueva generación, una autonomía combinada superior a los 1.200 kilómetros y prestaciones propias de un superdeportivo.

De hecho, este modelo en el apartado prestacional será una "auténtica bestia" con hasta 952 CV de potencia y 935 Nm de par máximo gracias a dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes. Estas cifras permitirán al Electre X acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,3 segundos y completar la maniobra de recuperación entre 80 y 160 kilómetros por hora en 3,88 segundos.

La compañía destaca además que el sistema mantiene hasta 550 kW (748 CV) incluso cuando elnivel de carga de la batería es reducido (aproximadamente un 20%), con el objetivo de garantizar un comportamiento constante en situaciones de elevada exigencia, como largos recorridos por autopista o zonas de montaña.

Más de 1.200 kilómetros de autonomía

La nueva arquitectura X-Hybrid combina una batería de 70 kWh con un generador de 150 kW alimentado por un motor turboalimentado de gasolina de 2,0 litros, cuya función principal es recargar la energía disponible durante la marcha.

Gracias a esta configuración, el Eletre X alcanza una autonomía eléctrica de hasta 350 kilómetros y una autonomía total homologada superior a los 1.200 kilómetros en ciclo WLTP.

Por otro lado, la arquitectura eléctrica de 900 voltios permite además una carga ultrarrápida. Según la marca, la batería puede pasar del 20% al 80% de carga en aproximadamente nueve minutos utilizando un punto de carga rápida de corriente continua de 350 kW, situándolo entre los vehículos electrificados con menor tiempo de recarga del mercado.

Tecnología de chasis y ADN Lotus

Para preservar el comportamiento dinámico característico de la marca, el Eletre X incorpora una amplia dotación tecnológica orientada al control de la carrocería y la precisión de conducción.

Entre los elementos incluidos figuran una estabilización activa antibalanceo de 48 voltios capaz de generar hasta 1.400 Nm de par, suspensión neumática de doble cámara, amortiguadores adaptativos de doble válvula con capacidad de reacción en apenas dos milisegundos, suspensión delantera de doble horquilla, gestión activa del par motor y frenos Brembo de seis pistones.

Asimismo, el modelo integra soluciones aerodinámicas activas, como una parrilla frontal inteligente y un alerón trasero capaz de generar hasta 120 kilogramos de carga aerodinámica durante las frenadas.

Lotus también ha subrayado su apuesta por la reducción de peso, asegurando que el Eletre X H550 es hasta 120 kilogramos más ligero que el Eletre 900 totalmente eléctrico gracias a la optimización de distintos componentes estructurales y del sistema de propulsión.

Interior tecnológico y enfocado al conductor

El habitáculo incorpora el sistema de infoentretenimiento Lotus Hyper OS, un cuadro digital de diseño minimalista y un sistema de visualización 'head-up display' que proyecta la información esencial en el campo de visión del conductor.

Entre los equipamientos más destacados figuran un sistema de sonido KEF de 23 altavoces, una plataforma electrónica basada en la arquitectura Nvidia Thor y un conjunto de 30 sensores destinados a las funciones avanzadas de asistencia a la conducción.

Los materiales empleados incluyen fibra de carbono, Alcantara y el tejido reciclado Wyron Truecycled, desarrollado como parte de la estrategia de sostenibilidad de la marca.