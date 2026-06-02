Detenido por intentar vender una réplica del Ferrari 360 Spider

La Policía Nacional ha detenido en la pedanía ilicitana de El Altet a un hombre acusado de un delito contra la propiedad industrial tras localizar un vehículo que ha imitado de forma casi exacta un Ferrari 360 Spider y que ha sido ofertado en una web de segunda mano a un precio muy inferior al de mercado.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, cuyos agentes han detectado una posible vulneración de derechos de propiedad industrial en la venta de un vehículo con logotipos de la marca Ferrari.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los agentes han comprobado que se trata de una réplica que se ha fabricado sobre el chasis de un vehículo de otra marca.

El presunto Ferrari se ha construido con fibra de vidrio y otros materiales de bajo coste utilizando de forma ilícita las líneas, diseños y logotipos registrados por la firma italiana, incluido el característico Cavallino Rampante, el escudo amarillo en homenaje a Módena, la bandera y las siglas de la escudería.

Tras la inspección del coche y de la documentación, los agentes han intervenido el vehículo y han arrestado a esa persona presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.