¿Existe alguna tecnología para no dejarte a un niño olvidado en el coche?

Hace unas semanas, falleció una niña de dos años en Galicia porque su padre, presuntamente, la dejó olvidada en el interior de su vehículo durante seis horas. Fue la madre de la menor la que la encontró por la tarde, en parada cariorespiratoria, y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de la pequeña.

Si echamos la vista atrás, no es el primer caso en el que los progenitores o cualquier otro familiar se dejan olvidado a un menor en los asientos traseros del coche cuando tenían que llevarle al colegio o a la guardería. En muchos casos, el motivo es un despiste por las prisas, la rutina o el estrés.

Para que nos hagamos una idea, un coche aparcado al sol puede alcanzar una temperatura superior a los 70ºC. En apenas 45 minutos, la temperatura interior del vehículo aumenta hasta en 20ºC, mientras que en dos horas y media puede llegar a ser hasta un 88% superior que en el exterior.

Lógicamente, estas temperaturas son mortales para niños o mascotas atrapadas en el interior, lo que nos lleva a preguntarnos si hay alguna tecnología que ya venga de serie en vehículos modernos o que podamos instalar en coches más antiguos para prevenir estos descuidos.

Sillitas infantiles | iStock

Sistemas integrados en el coche que nos avisan de descuidos

Los vehículos modernos tienen cada vez más tecnología y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), más allá de los obligatorios por la Unión Europea. El más habitual para evitar estos sustos es el aviso de ocupación trasera, un sistema que detecta si se han abierto las puertas traseras antes de comenzar el trayecto.

Si es así, el coche emite una alerta visual o acústica al conductor para que compruebe si hay ocupantes en los asientos traseros antes de bajarse.

En modelos con tecnología más avanzada, ya se están desarrollando sistemas basados en un radar interior que puede detectar la presencia de un menor, aunque esté cubierto e incluso dormido.

Y lo más sencillo, que sí incluyen más fabricantes, es un recordatorio para comprobar que no haya nadie en los asientos traseros. El problema es que, en la mayoría de los casos, los sistemas actúan cuando el vehículo ya está apagado, así que llegan algo tarde para evitar el error, pero sí que ayudan a detectarlo.

El uso de sillas de retención infantil es obligatorio cuando viajamos con nuestros pequeños | DGT

Aplicaciones móviles, accesorios y otros trucos para reducir el riesgo

¿Sabías que el móvil, que a veces es culpable de que buena parte de las distracciones, puede reducir el riesgo? Hay aplicaciones con GPS que detectan si has llegado a tu destino y hacen sonar una alarma para que revises el asiento trasero, y otras funcionan con temporizadores o rutinas personalizadas. Por ejemplo, Kars4Kids es una de esas apps, y lo que no todo el mundo sabe es que Waze tiene una función de 'Recordatorio de niño' que muestra un mensaje en la pantlala al llegar a tu destino (y lo mismo con ancianos o mascotas).

También son muy útiles los sensores de presión que se colocan en las sillitas infantiles y van a su vez conectados por Bluetooth al móvil de los padres. Por ejemplo, la marca alemana Cybex ha creado el sistema de monitorización Sensorsafe que se conecta directamente a la silla infantil con un arnés para evitar descuidos.

La ventaja de las aplicaciones y de estos sistemas inteligentes es que no dependen del vehículo que tengas y se pueden instalar en cualquier coche, por antiguo que sea. Incluso es posible vincular varios dispositivos a la vez en caso de tener varios niños y que las alertas se envían a los teléfonos de los dos progenitores.

Seguridad para niños | DGT

La tecnología ayuda, pero no sustituye a la atención

Todos estos sistemas inteligentes ayudan, igual que los ADAS que incluyen los vehículos, pero en ningún caso reducen el riesgo al 100%. La tecnología que reduce los olvidos se activa cuando el coche ya está estacionado o cuando detecta que te has alejado del vehículo. Es decir, no impiden el descuido en un primer momento, pero sí que te avisan antes de que ya sea demasiado tarde.

Los psicólogos advierten de que la raíz del problema está en fallos de memoria prospectiva, que es un sistema que utilizamos para recordar acciones futuras dentro de rutinas automáticas. Sin embargo, hay factores que pueden afectar: cambios de horario, falta de sueño, estrés, distracciones…

Es la razón por la que este tipo de descuidos a veces ocurren en personas que son responsables con sus hijos, porque responde a un funcionamiento cognitivo. De hecho, ya hay países que obligan a instalar estos sistemas de alerta en vehículos nuevos, aunque la tecnología actual hace que tengamos un parque móvil muy desigual.