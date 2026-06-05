Cómo saber cuándo debes volver al carril derecho al adelantar

Muchos conductores cometen errores graves al volante porque piensan que un adelantamiento termina justo en el momento de sobrepasar al otro vehículo. Sin embargo, la realidad es que la maniobra no acaba hasta que regresas correctamente a tu posición de origen. Hacerlo mal reduce drásticamente la fluidez de la vía y genera situaciones de auténtico peligro en autopistas y autovías.

La normativa obliga a regresar al carril derecho tan pronto como sea posible y sin entorpecer a nadie. Para saber el momento exacto, jamás regreses hasta que veas el frontal completo del coche adelantado en tu retrovisor interior. A velocidades de ciento veinte kilómetros por hora necesitas mirar también el espejo derecho y vigilar el ángulo muerto. Activa siempre el intermitente antes de moverte, mantenlo encendido durante el cambio y apágalo al completar la maniobra.

El regreso debe ser totalmente progresivo, sin dar volantazos y manteniendo en todo momento una velocidad estable. No levantes el pie del acelerador bruscamente o recortarás la distancia de seguridad con el vehículo de detrás. Si las condiciones son de lluvia, niebla o viento lateral, aumenta el margen antes de iniciar el desplazamiento.

Recuerda que circular por el carril izquierdo o central estando el derecho libre se castiga con doscientos euros de multa. Además, debes respetar siempre las velocidades máximas de la vía, ya que adelantar no te permite rebasar los límites. Conducir utilizando el carril derecho como referencia habitual evitará frenazos y maniobras evasivas del resto de usuarios.

Aplica esta sencilla regla visual en tus viajes y conseguirás realizar desplazamientos laterales cien por cien seguros.