Todas las calles de Madrid cortadas al tráfico o afectadas durante la visita del Papa León XIV a España

La visita del Santo Padre, que se realiza en el marco de su Viaje Apostólico a España, contará con 2 eventos multitudinarios en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles, emplazamientos en los que se espera que se congreguen alrededor de 1.800.000 personas en total, lo que conllevará con antelación a las fechas señaladas, inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en el entorno del lugar en el que se celebrarán los citados actos.

Repercusiones en el tráfico:

Las ocupaciones derivadas del montaje de los elementos necesarios para la celebración de la Vigilia de Oración del día 6 de junio en la Plaza de Lima y de la Santa Misa y Procesión del día 7 de junio en la Plaza de Cibeles, comenzaron de forma simultánea el día 21 de mayo de 2026.

Preparativos para la visita del Papa León XIV a Madrid. | GETTY

Zona de la Plaza de Lima y aledaños:

Se encuentra programado el cierre prácticamente total al tráfico de la Plaza de Lima y su zona de influencia la noche del 3 al 4 de junio de 2026, en concreto el 3 de junio de 2026 a partir de las 24 horas (consultar plano).

A partir de este momento se encontrarán cerrados para el tráfico general motorizado además de la Plaza de Lima los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz. En sentido Norte también estarán cerrados los carriles centrales del Paseo de la Castellana desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

Se permitirá la circulación en Plaza de Cuzco del resto de los movimientos.

La calle General Perón se convertirá en un fondo de saco a la altura de la Plaza de Lima. No obstante, se permitirá el acceso a los túneles de Azca y a los residentes y servicios.

La calle Concha Espina permanecerá cortada excepto para tráfico local desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la Plaza de Lima.

Para tráfico local, residentes y servicios se encontrarán habilitados los siguientes movimientos:

Cortes en la zona de la Plaza de Lima, 3 de junio de 2026. | GETTY

Hasta las 22 horas del 4 de junio se encuentra previsto mantener habilitado el lateral sentido Sur del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Lima hasta Raimundo Fernández Villaverde.

Hasta las 22 horas del 5 de junio se podrá circular por el lateral del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta Pedro Teixeira (permitiendo el paso al aparcamiento sito en el Paseo de la Castellana 105). También se encontrará habilitado un carril en sentido subida desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Concha Espina.

Desde las 24 horas del 4 de junio se producirá un corte adicional a la circulación en el tramo del Paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz en ambos sentidos, dejando libre la circulación de la plaza (consultar plano).

Desde las 24 horas del 5 de junio y hasta las 14:30 horas del día 6 permanecerá cortada la Plaza de San Juan de la Cruz extendiéndose el corte hasta la Plaza de Gregorio Marañón (consultar plano).

Los cortes por la celebración del evento está previsto que comiencen el día 6 de junio a las 14:30 horas (consultar plano). Los cortes y desvíos previstos a partir de esa hora son los siguientes:

Se mantiene cortado todo el eje del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón. Se podrá ampliar este corte hasta la Plaza de Colón dependiendo de la afluencia de público, manteniendo los movimientos transversales en el tramo de Castellana entre Gregorio Marañón y Colón.

Se cortará General Perón desde la calle Orense. Pudiéndose ampliar el corte a las calles aledañas hacia Bravo Murillo en función de la afluencia de público.

Se cortará la calle Concha Espina desde Serrano dejando libre esta calle.

Se prevén cortes en el paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde) en el tramo comprendido entre la intersección de Joaquín Costa con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos. Este corte se retrasará en el tiempo todo lo posible, aunque está previsto que se produzca alrededor de las 18 horas.

Zona de la Plaza de Cibeles:

Por su parte, en la Plaza de Cibeles se ve afectado parte del carril bus a la altura del Paseo del Prado y desde el día 25 de mayo, los carriles correspondientes a las paradas de los autobuses nocturnos en esa zona.

La noche del 27 al 28 de mayo en la Plaza de Cibeles se ocupó de forma permanente la parada de autobús localizada frente al Complejo Cuartel General del Ejército. Por entonces, se mantuvo habilitada la circulación del lateral del Paseo de Recoletos sentido Sur.

La noche del 31 de mayo al 1 de junio esta ocupación se amplió con el cierre al tráfico del lateral del Paseo de Recoletos sentido Sur desde la calle Prim hasta la Plaza de Cibeles.

Se encuentra programado el cierre prácticamente total al tráfico de la Plaza de Cibeles y su zona de influencia la noche del 4 al 5 de junio de 2026, en concreto el 4 de junio de 2026 a partir de las 24 horas.

A partir de este momento se encontrarán cerrados para el tráfico general motorizado además de la Plaza de Cibeles los siguientes viales (consultar plano):

Cortes en la zona de la Plaza de Cibeles, 4 de junio. | Ayuntamiento de Madrid

Paseo de Recoletos.

Alcalá desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de la Independencia, dejando libre el resto de movimientos de la plaza y las calles aledañas Serrano, Alfonso XII y O´Donnell hasta las 22 horas del día 6 de junio.

Paseo del Prado desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de Cánovas del Castillo en sentido Norte.

Hasta las 22 horas del 6 de junio se encuentra previsto mantener habilitados los carriles de circulación de las calles Gran Vía y Alcalá sentido Plaza de Cibeles para su conexión con el Paseo del Prado sentido Sur. La Plaza de Cánovas del Castillo también permanecerá abierta hasta la misma fecha excepto para los movimientos en sentido Norte por el Paseo del Prado.

Para tráfico local, residentes y servicios se encontrará habilitado un carril para los movimientos Sur-Norte por el lateral del Paseo de Recoletos.

Cortes al tráfico

A partir de las 22 horas del 6 de junio y hasta las 6:30 horas del 7 de junio se producirán los siguientes cortes (consultar plano):

Corte de la calle Goya desde Serrano hasta la Plaza de Colón, dejando libre Serrano para tráfico local.

Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez hasta la Plaza de Colón.

Corte del eje desde la Plaza de Emilio Castelar, Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel.

Corte en Gran Vía con Hortaleza.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros hasta la Plaza de Cibeles.

Se cortará la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la calle O´Donnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Cortes al tráfico en la zona de Plaza de Cibeles los días del evento, 6 y 7 de junio | Ayuntamiento de Madrid

Cortes en la zona de la plaza de Cibeles para el 7 de junio de 2026. | AYUNTAMIENTO DE MADRID

Está previsto que se inicien cortes de tráfico por la celebración del evento desde el día 7 de junio a las 6:30 horas (consultar plano). Los cortes previstos serán los siguientes, aunque es posible su ampliación en función de la afluencia de público:

Corte de la calle Goya desde Velázquez.

Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez estableciéndose puntos de regulación de tráfico en las Glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez en función de la afluencia de público.

Corte del eje desde la Plaza del Doctor Marañón, Paseo de la Castellana Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel. Se intentarán mantener todos los movimientos transversales si la afluencia de público lo permite entre la Plaza del Doctor Marañón y la de Emilio Castelar.

Estará cortado el tráfico hacia la Plaza de Cibeles desde la calle Princesa con Ventura Rodríguez. No obstante, se permitirán los movimientos en sentido oeste desde la calle Hortaleza hacia Princesa en caso de que la afluencia de público lo permita.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros sentido hacia la Plaza de Cibeles.

Corte en la Carrera de San Jerónimo.

Corte en la calle Alfonso XII excepto vehículos autorizados.

Corte de la calle O´Donnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Se cortará la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Corte en la calle Serrano desde María de Molina. Se permitirán los movimientos transversales si es posible en el tramo de Serrano comprendido entre María de Molina y el puente de Eduardo Dato-Juan Bravo.