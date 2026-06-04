No es descapotable pero tiene el techo de cristal más grande en una furgoneta, y tenía que ser de Volkswagen

Por equivalencias de precios, puedes decidirte por un Mercedes Benz EQA o un Mercedes Benz GLC y sumarte a la lógica del mercado, ya que uno es el más vendido y el otro el más vendido entre los eléctricos. O bien puedes apostar por algo diferente, invocar a la nostalgia de décadas pasadas y destinar el dinero a una Volkswagen ID.Buzz, que financiación mediante cuesta en España unos 56.000 euros si la versión elegida es la que de batalla extendida.

Volkswagen ID.Buzz | Volkswagen

En la Volkswagen ID.Buzz LWB, diseñada con siete plazas para apuntar en particular al cliente norteamericano, pero también disponible en Europa, viaja un dato que, tal vez, no conozcas. Puede resultarte de interés como lector, pero también como usuario si, además de espacio interior y propulsión eléctrica con casi 500 km de autonomía –homologa 480 km–, le das importancia a la ambientación que se genera en el habitáculo por la influencia del exterior.

Sobre los 4,71 metros de longitud del modelo de cinco plazas, la Long Wheelbase se estira hasta casi cinco metros de longitud –4,96 metros, siendo exacto– ysu distancia entre ejes no es de 2,99 metros, sino de 3,24. El resultado es un vehículo considerablemente más capaz: la amplitud del techo se complementa con el espacio habitable de dimensiones aumentadas y entonces entra en juego un techo panorámico que no es cualquier techo panorámico.

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Volkswagen ID.Buzz LWB: Una furgoneta a cielo abierto

Al ocupar un metro cuadrado y medio, pasa a ser el techo de cristal más grande en la historia del fabricante alemán. A esta virtud le suma una función más, esa que posee el Volkswagen ID.7: ya sea a través de los mandos táctiles o usando el control de voz, este techo nivela su transparencia y su opacidad según las necesidades de los pasajeros.

Un cristal de medidas necesarias para abarcar lo máximo posible en beneficio de los pasajeros de la tercera fila, si bien es desde la segunda fila hacia atrás donde el panel de carrocería retoma. Como sea, considera a esta LWB como una furgoneta que va más allá del espacio aumentado para ocupantes y carga. Ser una combi a cielo abierto sin ser vehículo convertible es su declaración de principios.