¿Puede un coche familiar ser tan potente como el Golf más poderoso de la historia? El Cupra León Sportstourer lo garantiza

Démosle la espalda, aunque sea por unos minutos, a las exigencias de las normativas europeas. Olvidémonos de cualquier intento de electrificación. Abordemos esta entrega con el corazón en la mano, porque este coche ofrece variedad de propulsiones e incluye las microhíbridas y las híbridas enchufables, pero para responder a la pregunta que titula hay que poner la lupa en el acabado tope de gama con motor de gasolina pura.

Sí, un vehículo puede ser familiar y ser tan potente como el Golf más poderoso de la historia. El tiempo vuela, tanto como el Volkswagen Golf R 333, una edición limitada que acaba de cumplir tres años desde su lanzamiento. La cifra lo dice todo: con 333 caballos, no ha habido, de momento, un Golf tan potente. El reciente GTI de aniversario se acerca, pero no lo alcanza. El que sí lo alcanza es el Cupra León Sportstourer VZ.

Cupra León ST | Cupra

Con su motor 2.0 TSI, el Sportstourer VZ envía, a través de una caja automática de siete velocidades 4Dirve, una máxima de 333 CV a sus cuatro ruedas con llantas de aleación de 19 pulgadas. Con la función Torque Splitter de reparto de par, los 420 Nm acompañan y el resultado es una aceleración envidiable: el que ves en imágenes es un familiar de alto desempeño que pasa de 0 a 80 km/h en solo 3,3 segundos y que toca los 100 km/h de parado en menos de cinco. En 4,8 segundos, para ser preciso.

Cupra León Sportstourer: diseño acorde a su altísimo rendimiento

En relación con el modelo equivalente de Seat, el Cupra no marca diferencias en materia de espacio para los pasajeros traseros. De hecho, esta versión puede que te resulte un tanto incómoda si vas ocupando la butaca central, debido al túnel central justificado por el sistema de tracción integral. Lo favorable para esta variante de gasolina es que, al prescindir de arquitectura eléctrica, mantiene los 620 litros de volumen de carga que caracterizan al Seat León ST.

Cupra León ST | Cupra

En apariencia sí responde este Cupra al poder de fuego de su motor TSI. Visto de frente lo dice todo: su imponente y funcional calandra nada tiene que ver con la del modelo generalista. Tampoco se emparenta el concepto de diseño que allí domina, el lenguaje visual que identifica a los coches de la gama actual de Cupra: el frontal con forma de nariz de tiburón.

Su altísima potencia, sus prestaciones extremas, la intrínseca calidad del fabricante de Martorell y su condición de tope de gama dan como resultado un valor distante respecto de la versión de acceso: el Cupra León Sportstourer supera los 50.000 euros y transita el mercado a contracorriente de las tendencias de las marcas terrenales: en la dimensión Cupra VZ, uno de gasolina cuesta más que un híbrido enchufable.