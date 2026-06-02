La caravana de lujo perfecta para escapadas sin renunciar al confort

La Bowlus Endless Highways Frontier Edition es una exclusiva caravana de lujo diseñada para quienes desean disfrutar de largas escapadas sin renunciar al confort. La propuesta combina tecnología de última generación, una cuidada construcción artesanal y una estética retro, dando como resultado un modelo que destaca tanto por su diseño como por su capacidad para ofrecer una experiencia de viaje de calidad.

Inspirada en el espíritu americano y en el estilo artesanal que caracteriza a Bowlus, esta caravana apuesta por una combinación de materiales nobles, acabados cuidadosamente elaborados y soluciones tecnológicas pensadas para viajar durante largos periodos con un alto grado de autonomía.

Bowlus Endless Highways Frontier | Bowlus

Además, su exclusividad está garantizada, ya que la producción estará limitada a únicamente 25 ejemplares en todo el mundo, convirtiéndola en la propuesta más sofisticada y equipada jamás desarrollada por la marca.

La construcción en aluminio aeronáutico es una de las claves de esta caravana, que recurre a una estructura monocasco para reducir el peso sin comprometer la resistencia. Gracias a ello, la Bowlus Endless Highways registra una masa de entre 1.800 y 2.000 kilos, una cifra especialmente relevante en un momento en el que cada vez más vehículos eléctricos se utilizan como remolcadores.

Todo ello sin renunciar a uno de sus elementos más característicos: la inconfundible silueta de aluminio remachado, que mantiene intacta la esencia estética de la marca.

Bowlus Endless Highways Frontier Edition | Bowlus

El interior de la caravana ha sido acondicionado para ofrecer una experiencia más cercana a la de una suite de lujo que a la de una caravana tradicional. El habitáculo combina superficies de aluminio anodizado, mobiliario de madera y un diseño minimalista de líneas limpias.

Para esta edición especial, la marca incorpora además dos nuevas ambientaciones: Dawn, con tonos arena y detalles metálicos cepillados, y Dusk, que apuesta por una estética más oscura con tapicería en colores profundos y suelos de madera.

Bowlus Endless Highways Frontier Edition | Bowlus

La distribución gira en torno a un pasillo central que conecta las distintas estancias: un dormitorio independiente configurable con dos camas individuales o una gran cama king size, un baño inspirado en los de hotel con zonas separadas para ducha y lavabo, así como una generosa área de salón y cocina equipada con placa de inducción, microondas y frigorífico de 12 voltios.

Bowlus Endless Highways Frontier Edition | Bowlus

De serie incorpora el Adventure Package, que añade una suspensión elevada hasta 7,6 centímetros, neumáticos todoterreno BF Goodrich y diversos elementos específicos para la conducción fuera del asfalto. Por su parte, el Luxe Package suma detalles orientados al confort, como suelo radiante, claraboyas panorámicas, sistema de filtración de agua, filtro HEPA y acabados interiores de mayor calidad.

Bowlus Endless Highways Frontier Edition | Bowlus

Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para funcionar de forma autónoma durante largos periodos. Para ello, cuenta con una batería de hasta 19 kWh y un sistema AeroSolar de 400 W que permite recuperar energía tanto durante la marcha como cuando la caravana permanece estacionada al aire libre.

Toda esta combinación de lujo, tecnología y capacidad off-grid tiene, lógicamente, un coste elevado. La Endless Highways Frontier Edition parte de los 256.000 dólares, una cifra equivalente a unos 220.500 euros al cambio actual.