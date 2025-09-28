Así es el Cupra Tindaya: Visitamos el showcar de Cupra en Múnich para alucinar con su espectacular diseño

El Cupra Tindaya derrocha personalidad. De primeras, el color mate de la carrocería se divide entre un gris intenso, como el océano Atlántico, y un beige suave, como la tierra seca o los tonos cálidos de la montaña. Ambas referencias al nombre y a su origen.

El morro de tiburón característico de Cupra nos recibe, con un capó con dos protuberancias a ambos lados del logotipo, al igual que sus faros con tres luces triangulares. Aunque lo que más me gusta es la ceremonia de bienvenida que se proyecta en esta máscara digital negra.

Cupra Tindaya | Centímetros Cúbicos

En sus 4,72 metros de largo también destacan sus llantas de 23 pulgadas, sus aerodinámicos pasos de rueda o sus llamativas taloneras. Pero sobre todo el uso de materiales, como la fibra de lino del mismo color beige de la carrocería. También hay que observar el techo, con piezas de aluminio impresas en 3D, con una columna estructural en forma de “ypsilon”, que soporta dos paneles desmontables.

A través de las puertas de apertura opuesta, se accede a un interior 2+2, pensado para que coche y conductor sean uno. Parece un monoplaza ya que la consola central elevada hace que sentarse aquí sea toda una experiencia inmersiva.

Cupra Tindaya | Centímetros Cúbicos

La mirada recorre un salpicadero construido a base de capas superpuestas, un volante con inspiración en los coches de carreras y los videojuegos, tipo yoke, con botones satélite en una curiosa disposición; todo superpuesto en una estructura también fabricada en aluminio impreso en 3D. Mientras que la consola central y los asientos, estilo CUPBucket, están tapizados en cuero vegano. Pero algo único de su interior es The Jewel, un prisma de cristal en el centro de la consola donde podemos ajustar sonido, luz o modos de conducción de manera muy exclusiva.

El doble alerón es uno de los elementos más característicos de la parte trasera, que de perfil combina estilos fastback y shooting brake. Las líneas de los hombros traseros enmarcan los grupos ópticos con una mascara digital coast to coast.

Cupra Tindaya | Centímetros Cúbicos

Estas luces con forma triangular albergan una iluminación interior que parece flotar; una firma lumínica que va en sintonía con un paragolpes trasero con dos quillas laterales y un llamativo difusor.

Estamos ante uno de los Cupra más llamativos y disruptivos de la historia. Todo este alarde de imagen muestra cómo podrían ser los futuros modelos de la marca española. Aunque a mí me molaría mucho que el Tindaya llegara a la calle. ¿Sucederá? Quién sabe. El tiempo lo dirá.