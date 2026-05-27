BYD tiene listo el coche que puede poner nervioso al Toyota Yaris: híbrido enchufable, etiqueta CERO y más de 1.000 km de autonomía

BYD no ha presentado simplemente otro híbrido enchufable. De esos ya tiene varios. La novedad del nuevo BYD Dolphin G DM-i está en el tamaño: mide solo 4,16 metros de largo y coloca la tecnología híbrida enchufable de la marca en un segmento donde casi todos sus rivales siguen apostando por híbridos convencionales, gasolina o eléctricos pequeños.

Ese detalle cambia por completo la lectura del coche. El Dolphin G DM-i no llega para competir con los grandes SUV híbridos enchufables, sino para meterse en el terreno de modelos como el Toyota Yaris, el Renault Clio, el Peugeot 208 o el MG3 Hybrid+. La diferencia es que BYD propone una receta poco habitual en este tamaño: enchufe, motor de gasolina y más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada.

La cifra tiene matices, porque no hablamos de 1.000 kilómetros en modo eléctrico, sino de autonomía total con la batería cargada y el depósito lleno. Aun así, el mensaje es potente: un coche pequeño para moverse a diario en eléctrico y, al mismo tiempo, con la tranquilidad de poder viajar sin depender por completo de los cargadores.

BYD Dolphin G | BYD

BYD baja el híbrido enchufable al tamaño de un utilitario

Durante años, el híbrido enchufable ha sido una tecnología asociada sobre todo a coches medianos, grandes y caros. SUV familiares, berlinas premium o modelos de empresa donde el sobrecoste de la batería podía justificarse mejor. En coches pequeños, la fórmula era más complicada: menos espacio, menos margen comercial y un comprador mucho más sensible al precio.

Por eso el Dolphin G DM-i puede ser importante. Con 4,16 metros de longitud y 1,825 metros de anchura, BYD lo coloca en una zona muy europea del mercado: la de los coches pequeños que sirven para ciudad, carretera, familia pequeña y uso diario.

Ahí está el verdadero gancho. No es otro SUV enchufable más. Es un híbrido enchufable de tamaño utilitario, justo en un segmento donde Toyota, Renault o MG han apostado principalmente por soluciones híbridas no enchufables.

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El hueco que Toyota no está cubriendo

El Toyota Yaris Hybrid lleva años siendo una de las referencias entre los coches pequeños eficientes. Es fácil de conducir, consume poco y no obliga a enchufarlo. Pero tampoco permite hacer buena parte de los trayectos diarios en eléctrico como sí puede hacerlo un híbrido enchufable.

BYD quiere colocarse justo en ese hueco. El Dolphin G DM-i no se plantea como un eléctrico puro, sino como una alternativa para quien quiere moverse por ciudad con electricidad, conservar un motor de gasolina para viajes largos y acceder, previsiblemente, a las ventajas de la etiqueta CERO en mercados como España.

Si el precio acompaña, la jugada puede ser especialmente incómoda para los híbridos tradicionales. Un comprador que hasta ahora miraba un Yaris, un Clio E-Tech o un MG3 Hybrid+ podría encontrarse con una alternativa de tamaño parecido, pero con enchufe y una autonomía total mucho mayor.

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Más de 1.000 km sin venderlo como eléctrico puro

BYD anuncia para el Dolphin G DM-i una autonomía superior a los 1.000 kilómetros con batería cargada y depósito lleno. Es una cifra pensada para atacar uno de los grandes miedos del comprador europeo: quedarse corto en los viajes o depender demasiado de una red de carga que todavía no convence a todos.

Faltan datos importantes, como la autonomía eléctrica real, la capacidad exacta de la batería, los acabados y el precio definitivo. Pero la propuesta ya se entiende: eléctrico entre semana, gasolina cuando haga falta.

Un BYD pequeño pensado para Europa

El Dolphin G DM-i también es relevante porque BYD lo presenta como un modelo desarrollado específicamente para mercados internacionales, incluida Europa. No es solo una adaptación de un coche pensado para China, sino un producto que nace mirando a regiones donde los coches pequeños siguen teniendo mucho sentido.

Si BYD consigue colocarlo a un precio competitivo, puede abrir una categoría casi vacía: la del utilitario híbrido enchufable asequible. Toyota convirtió el híbrido convencional en una tecnología normal para millones de conductores. BYD quiere hacer algo parecido con el enchufable, pero bajándolo a un tamaño mucho más popular.