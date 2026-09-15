Antes de 2030, Seat podría lanzar un nuevo modelo urbano cien por cien eléctrico

Seat está en el ojo del huracán desde hace dos semanas, pero al final la tempestad ha amainado. Aunque algunos medios alemanes lanzaron “bombas de humo” el pasado 4 de septiembre, asegurando que la marca española desaparecería en 2029, Volkswagen ha confirmado que el futuro de Seat vaya más allá de 2030 dependerá básicamente del mercado y de la normativa de emisiones de la UE.

Así que, parece que Seat tiene cuerda para rato, a pesar de los agoreros que anunciaban ya su desaparición. Durante su larga trayectoria, la marca española ha pasado por diversos momentos complicados, incluido su posible cambio de nombre, que nunca se materializó, pero siempre se ha recuperado y se ha mantenido fuerte con su sello made in Spain intacto.

Ahora más que nunca, con la llegada de Cupra, un éxito sin precedentes. Porque, a estas alturas, lo que sí está claro es que Cupra no existiría sin Seat ni Seat existiría ya sin Cupra.

Ambas marcas españolas sumaron en 2025 más de 600.000 unidades vendidas, con Cupra ya a la cabeza, cifra que seguro se superará en este 2026. Pero además Seat recibirá en 2027 motores microhíbridos para fortalecer el Arona y el Ibiza, que siguen peleando con éxito en la parte más competida y dura del mercado, contando todavía con mucha solvencia, precios muy competitivos y una calidad difícil de igualar. Algo que se aprecia también en el León, que tiene etiqueta cero con sus versiones híbridas enchufables.

“Nuestra compañía, Seat S.A. tiene un futuro y un papel cada vez más relevante dentro del Grupo Volkswagen. Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. A esto se suma la marca Seat, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.”

A esto hay que añadir la indiscutible eficiencia de las fábricas españolas del Grupo Volkswagen y de Seat S.A., que son de las más competitivas de España, de Europa y del mundo, con una mano de obra muy cualificada y valorada en el universo mundial de Volkswagen, que ha anunciado que la evolución de la marca española dependerá de la regulación de emisiones, del coste de la electrificación y de la inversión necesaria para lanzar nuevas generaciones de modelos

De hecho, según hemos sabido en Centímetros Cúbicos, podría haber previsiones de que antes de 2030 se lanzara un nuevo modelo urbano cien por cien eléctrico con el sello de Seat y, por supuesto, fabricado en España.