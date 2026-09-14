Renault Clio, a prueba: revolución exterior y tecnológica, eficiencia como gran objetivo

36 años han pasado desde que el Renault Clio comenzó a rodar por nuestras carreteras. Así que ahora, en su sexta generación, era lógico que intentara mantener ese legado. Y tiene todo para lograrlo: diseño exterior más deportivo y expresivo, un habitáculo cómodo y con mucha tecnología a bordo, unido a una oferta mecánica centrada en la eficiencia.

Lo primero en lo que fijas la vista es en su frontal. Su calandra domina el espacio, con un degradado desde el centro hacia el exterior lleno de rombos, y el logotipo Renault en el centro de la rejilla; con unos faros altos y alargados en los extremos superiores, que se completan con unas luces de día que adoptan una forma de medio rombo que recuerda al logotipo Renault.

Dentro, accedemos a un ambiente moderno a la par que tecnológico, en el que predomina un salpicadero oscuro en el centro y más claro en el exterior con revestimiento tipo alcántara; unos asientos fabricados con materiales 100% reciclados acolchados y dos pantallas de 10 pulgadas, cada una con Google integrado, con más de 100 aplicaciones.

Sin olvidar todo el espacio interior, tratándose de un utilitario de 4,11 metros de largo y 391 litros de maletero.

Prueba Renault Clio | Centímetros Cúbicos

Bajo el capó, el nuevo Clio se puede elegir con un motor que combina gasolina y GLP y desarrolla 120 CV de potencia; un eficiente gasolina de 115 CV; ó un full hybrid E-Tech de 160. Y este último es justo el que hemos disfrutado.

Hablamos de un bloque híbrido autorrecargable que puede circular hasta el 80% del tiempo en modo eléctrico. Algo que le convierte en un aliado muy bueno para la ciudad, pero también para salir de ella, porque contamos con hasta 1.000 km de autonomía con un tanque lleno. Algo sorprendente para un utilitario del segmento B.

También tenemos arranques 100% eléctricos y aceleraciones instantáneas. Al igual que recupera energía durante la frenada. De esta forma, la batería regenera automáticamente energía durante la desaceleración y la frenada. Gracias a todo ello, el consumo medio no alcanza los 4 litros cada 100 kilómetros, y luce la etiqueta ECO de la DGT.

Es pequeño pero matón. Se mueve como pez en el agua por las calles de la ciudad, y no le da miedo enfrentarse a curvas reviradas gracias a un chasis muy bien equilibrado. Además es muy seguro, ya que cuenta con hasta 29 asistentes y ayudas a la conducción.

Prueba Renault Clio | Centimetros Cúbicos

Llaman la atención un detector de ángulo muerto y prevención de salida de carril en caso de adelantamiento o la ayuda al aparcamiento, con sensores delante, detrás y en los laterales.

También cuenta con cuatro modos de conducción: “Eco”, “Confort”, “Sport” y “Perso”, para adaptar la conducción del Renault Clio a cada necesidad, tanto si queremos ser lo más eficientes posible o para disfrutar al máximo de cada curva en carreteras de montaña, por ejemplo.

Tiene chispa este nuevo Renault Clio. Me gusta lo vivo que se siente este motor híbrido de 160 CV que hace que vueles como un cohete si hundes el pie a fondo, pero también te permite gastar muy poco.

La dirección es precisa, la suspensión no es ni dura ni muy blanda, algo entremedias, y te da esa sensación de que podría soportar mucha más caballería. Vamos, un coche muy divertido que te permite hacer de todo.

Prueba Renault Clio | Centímetros Cúbicos

Me atrevería a decir que el segmento de los utilitarios urbanos, el segmento B, tendrá un duro competidor durante unos cuantos años más. El Renault Clio es diseño, confort al volante, seguridad y consumos bajos, con etiqueta ECO, a un precio muy competitivo.