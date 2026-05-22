Ha llegado de la mano de Stellantis, pero es la marca china que no para de arrasar en España

El Salón del Automóvil de Pekín es historia, pero nos ha dejado una postal que grafica el presente de una de las marchas chinas con elocuente proyección en el mercado europeo. Una flota seriamente completa y abarcativa ocupando un espacio en el Centro Internacional de Exposiciones del Auto China 2026. Y cada modelo llenando los vacíos de los segmentos en los que Leapmotor no competía.

El Golf eléctrico B05 como respuesta a la falta de un hatchback que cautive ante tanto SUV, el B03X para darle a la gran demanda de SUVs urbanos de segmento B una alternativa... Claro que en la carga simbólica de la fotografía pone de manifiesto la realidad de su presencia en el mercado del Gigante Asiático, donde la amplitud de la flota antecede a la que se está produciendo en Europa. No obstante, no invalida su avanzada en el Viejo Continente ni su proliferante crecimiento a nivel global.

Leapmotor B05 Ultra | Leapmotor

La imagen... La imagen como radiografía de una actualidad que se cuenta con los números. Contemplando tanto las ventas en China como las de exportación, el crecimiento registrado en abril respecto del mismo mes en 2025 ha sido del 74 % y, respecto de marzo de este año, ha ido más allá del 42 %. El desempeño anual anticipa que las 600.000 entregas del año pasado en todo el mundo también será una marca superada con amplio margen. El acumulado de enero a abril se traduce en un incremento de más del 41 % en comparación con el mismo intervalo del 2025.

Leapmotor: presente y futuro en España

El aumento exponencial de las comercializaciones en suelo español tampoco deja dudas sobre su rápida expansión. De momento, son el urbanita T03, el C-SUV B10 y el SUV mediano C10 los disponibles, y este último, fabricado como eléctrico –tanto en tracción delantera como en tracción total– e híbrido, ha duplicado sus ventas durante el primer cuatrimestre. Con lógica, el SUV compacto B10 se está imponiendo como el más exitoso en el país desde su lanzamiento del último otoño, y a ello debemos sumar su inminente producción local.

Leapmotor B10 | Stellantis

Incluyendo también su versión electrificada REEV Hybrid –versión a prestarle atención por su propulsión eléctrica con motor de combustión que extiende su autonomía y su valor debajo de los 25.000 euros, sujeto a financiación y al descuento de 2.250 euros del Plan Auto+–, el B10 es el coche clave de la marca en España, ya que se espera que su producción en la planta de Stellantis en Zaragoza comience en octubre de este año. Entre paréntes, una colaboración con Opel con la plataforma de este modelo espera más adelante.

A la fabricación nacional del Leapmotor B10 se sumará, también en Zaragoza y para el 2027, la del mencionado hatchback B05, mientras que el B03X saldrá a las concesionarias desde la planta de Villaverde, en Madrid. Una producción vital para evitar los costes arancelarios de la Unión Europea sobre las importaciones de coches chinos.