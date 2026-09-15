Ahora ya se puede poner Youtube en Android Auto cuando estás en el coche, aunque a la DGT podría no gustarle demasiado

Las enormes pantallas que montan algunos coches modernos sirven para prácticamente todo, pero hasta ahora había una función que Android Auto se resistía a ofrecer oficialmente: ver vídeos de YouTube. Google ya ha decidido cambiarlo y convertir la pantalla del coche en una especie de televisión, aunque únicamente bajo una condición muy importante.

Porque una cosa es que técnicamente puedas hacerlo y otra muy distinta que puedas ponerte a ver un vídeo mientras circulas. La propia Google ha diseñado esta nueva función pensando precisamente en evitar ese problema.

YouTube llega oficialmente a Android Auto

Google anunció esta función como parte de la nueva generación de Android Auto. En los vehículos compatibles será posible reproducir vídeos de YouTube directamente en la pantalla del sistema multimedia, incluso con resolución Full HD y hasta 60 imágenes por segundo.

La idea tiene bastante sentido especialmente con la llegada del coche eléctrico. Una parada de 20 o 30 minutos para cargar puede convertirse en el momento perfecto para ver un vídeo, una serie o un podcast utilizando la propia pantalla y el equipo de sonido del automóvil.

Hasta ahora había métodos alternativos para conseguir algo parecido. De hecho, hace años ya te contamos cómo era posible ver YouTube utilizando Android Auto, aunque requería recurrir a aplicaciones adicionales.

Ahora Google quiere convertirlo en una función integrada y mucho más sencilla.

Youtube en Android Auto | Generada por IA

En cuanto empiezas a conducir, se acabó el vídeo

Hay una importante barrera de seguridad. Android Auto solo permite mostrar las imágenes mientras el vehículo está estacionado. En el momento en el que el sistema detecta que el coche empieza a circular, el vídeo desaparece.

Google incluso ha pensado en quienes estaban viendo, por ejemplo, un videopodcast. En las aplicaciones compatibles, al iniciar la marcha la reproducción puede continuar únicamente mediante el audio.

No se trata simplemente de una precaución de Google. En España la normativa es especialmente clara con este asunto.

La normativa de la DGT no deja demasiado margen

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación establece que el conductor debe mantener permanentemente la atención sobre la conducción. Y menciona expresamente como incompatible con esa obligación utilizar, con el vehículo en movimiento, pantallas con acceso a Internet, monitores de televisión o reproductores de vídeo.

Por tanto, que YouTube esté integrado oficialmente en Android Auto no significa que podamos utilizarlo como una televisión mientras circulamos.

Lo importante aquí es diferenciar entre tener una pantalla instalada en el vehículo y utilizar determinadas funciones que puedan provocar una distracción. Las pantallas multimedia forman ya parte de prácticamente cualquier coche moderno e incluso pueden instalarse sistemas compatibles con Android Auto en otros vehículos, pero su manipulación durante la conducción está sometida a importantes restricciones.

Youtube en Android Auto | Generada por IA

Google se ha adelantado al problema

En realidad, por tanto, Google y la DGT no deberían llegar a enfrentarse por YouTube. La propia Android Auto impide precisamente el comportamiento que podría entrar en conflicto con la normativa española.

Mientras el coche esté correctamente estacionado, podremos aprovechar la pantalla para consumir contenido. Al iniciar la marcha, Android Auto elimina el vídeo para devolver la atención del conductor a la carretera.

Es un pequeño detalle, pero también una muestra de hacia dónde se dirige el sistema multimedia de los coches. Las pantallas son cada vez más grandes y capaces y empiezan a ofrecer prácticamente las mismas funciones que una tablet. La diferencia es que, cuando están delante del conductor, no todas esas funciones pueden utilizarse en cualquier momento.