El Digital Cockpit puede ser una buena herramienta para evitar distracciones al volante

Hoy, en Conduce Seguro con Ponle Freno, vamos a ver cómo la tecnología digital y el diseño del habitáculo del Cupra Raval son herramientas para reducir distracciones y mejorar la experiencia al volante.

Dentro, casi todo está orientado al conductor. La ergonomía consigue que cada función esté donde esperamos encontrarla de forma intuitiva, para poder utilizar los controles sin perder la atención en la carretera.

El puesto de conducción tiene que ayudar a conducir de forma segura. Aquí, las pantallas permiten consultar la información de forma rápida, mientras estamos circulando. Hay que reducir al mínimo las acciones que nos obligan a apartar la vista de la carretera o retirar las manos del volante.

Muchas cosas están en el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, que muestra la información esencial de la conducción con diferentes vistas. En el centro del salpicadero, la pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas reúne conectividad, navegación y entretenimiento, mediante un nuevo sistema operativo basado en Android con aplicaciones y acceso a servicios.

Cuadro de mandos digital del Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

El volante, con un toque deportivo, tiene botones físicos para acceder a funciones habituales, y evita depender únicamente de la pantalla táctil.

También tiene mandos satélite para seleccionar los modos de conducción, y levas para personalizar la frenada regenerativa. Que permite adaptar la retención del coche y recuperar energía para la batería de forma intuitiva, mientras mantenemos la atención en la circulación.

Mirar el teléfono móvil es la principal causa de distracción al volante, algo que provoca demasiados accidentes y multiplica por cuatro el riesgo de sufrir uno. Aquí, el móvil se integra en el coche de forma inalámbrica para tener todo disponible en la pantalla, sin cables.

El objetivo es llegar al destino y en el trayecto sentirnos arropados. En ese apartado el Raval busca crear un espacio cómodo y seguro, con detalles como el retrovisor interior, con oscurecimiento automático, o la iluminación ambiental que transforma el espacio interior, especialmente en la conducción nocturna.

Prueba Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

El asistente de voz permite realizar acciones sin necesidad de manejar físicamente la pantalla… También hay una información acústica adicional que acompaña a la conducción y refuerza la conexión con el coche.

En el modo Cupra, el sonido evoluciona con la conducción, adaptándose a parámetros como la velocidad, o la aceleración... La tecnología puede hacer que un coche sea más cómodo, y más seguro. Pero el elemento más importante seguimos siendo los que estamos al volante.

Mantener la atención, utilizar la tecnología de forma responsable y evitar cualquier distracción es la mejor fórmula para viajar siempre con seguridad.

Reducir la siniestralidad vial y salvar vidas depende de todos. Es el objetivo de la plataforma Ponle Freno.