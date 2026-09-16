Este domingo, en CC: Lexus UX 2026, Volkswagen ID.Cross y muchos más Centímetros Cúbicos

Un momento dulce el que está viviendo Lexus, sin duda. Pero eso no es capricho del destino, sino que su éxito radica en una gama de modelos muy completa que ofrece un modelo para cada necesidad.

Dentro de esta familia, el UX es uno de los más demandados y, este 2026, llega con mejoras. Lo hemos probado y lo podréis ver este domingo.

ID.Cross, el SUV 100% eléctrico más pequeño de Volkswagen ya está aquí. Preparado para competir en un segmento cada vez más demandado, en el que su mayor atractivo será su precio competitivo, además de su espacio y versatilidad. Es el ID. Cross y lo conoceremosmos antes de su llegada en otoño de este año.

Volkswagen ID.Cross | Volkswagen

También hablaremos del histórico Mini, que nació en 1956, hace ya 70 años. El primer Mini dejó de fabricarse en el año 2000. Pero su “segunda vida” empezó a gestarse después de que BMW adquiriese la marca en 1994.

Antes de su imagen definitiva, pensaron y dieron muchas vueltas sobre cómo sería el diseño del esperado nuevo Mini. El primer aspecto que se consideró fue elegido entre 15 propuestas a tamaño real.

Conoceremos a otro modelo, más nuevo pero con nombre histórico. Y es que los celtas dejaron huella en Europa, y eso es precisamente lo que el nuevo Kia Seltos pretende hacer con sus armas.

Kia Seltos | Kia

No es el más deportivo, pero tiene el propósito de ser uno de los más completos. Lo vamos a comprobar en una primera toma de contacto por los alrededores de Frankfurt.

Por supuesto, durante el programa se hablará de todas las novedades de última hora del mundo del motor y la competición.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.