Urbanita, pero crossover: este inminente Dacia podría aprovechar un tipo de coche poco explotado

Estamos a las puertas de la nueva generación de coches eléctricos baratos. Esos a los que los fabricantes para la democratización de la movilidad sin combustible. Dacia está listo. En 2027 será inevitable la expectativa, por tratarse del lanzamiento del primer modelo a batería del superventas español: el Sandero.

Pero antes profundizará dentro del segmento A, con el que comenzará siendo un acompañante del Dacia Spring en forma de crossover, pero que a futuro –probablemente luego de un año coexistiendo– podría convertirse en su sucesor. El segundo semestre del 2026, el período apuntado para su presentación. ¿Qué sabemos del futuro Dacia Evader?

Aunque resta confirmarlo, el precio en el que se posicionará no es novedad, ya que el año pasado, mediante declaraciones, los directivos de Dacia y el Grupo Renault adelantaron que se iniciará debajo de los 18.000 euros. Tampoco hay misterio sobre la plataforma. Sobre esta base, al Evader le espera una postura que lo definirá como un pequeño SUV urbano, obtenida de una suspensión elevada y de las típicas protecciones plásticas que identifican a los crossovers.

Dacia Spring | Dacia

Lo que tienes que saber del inminente Dacia Evader

De manera tal que estaremos ante un Dacia más alto que el Spring –y que el nuevo Renault Twingo E-Tech, del que hereda la plataforma– y, a propósito, ya puedes ir anotando sus dimensiones. Este próximo coche eléctrico medirá 3,85 metros de longitud, llegará con 1,7 metros de anchura y ofrecerá una distancia entre ejes de casi dos metros y medio: 2,49 metros, para ser preciso.

La planta eslovena de Novo Mesto, cuna del Twingo eléctrico, sería la indicada para su producción, que será testigo de la practicidad que ya promete. En cuanto a las capacidades, se anticipa como un pequeño crossover con espacio interior para cuatro personas y un maletero razonable, pues su volumen de carga superaría los 300 litros.

Claro. Ante todo, un eléctrico. Y será interesante, una vez ambos modelos establecidos, seguirles el día a día en las concesionarias y detectar el que mejor marque el pulso de la demanda, ya que compartirían batería y motor eléctrico. El Dacia Evader 2027 llevaría la misma de 27,5 kWh que equipa al urbano francés y podría apropiarse de su mismo motor con potencia de 60 kW –82 CV–. Ahora bien, dada su contextura superior, puede que resigne algo de eficiencia respecto del Twingo y su autonomía ronde los 250 kilómetros.

Dacia Spring | Dacia

Aprovechar un segmento poco explorado y explotado

Más allá de las conjeturas y los datos preliminares que van dando forma a su ficha técnica, algo es seguro: este eléctrico podría sacar provecho de una instancia poco explotada en el mercado europeo: un urbano de segmento A, pero devenido en crossover. Bueno, digamos que, a decir verdad, el vigente Dacia Spring, con su postura y su apariencia, ha dado un primer paso, como si se tratara de una transición declarada.