Acaba de empezar el 2026, pero Volkswagen y Dacia ya preparan una revolución para el 2027 con sus eléctricos baratos

En Europa hay una carrera que no se mide en vueltas ni tiempos de aceleración, sino en lanzamientos. Lanzamientos para acercar a los conductores que aún sienten recelo por los coches eléctricos. La clave, en ese sentido, parece estar en los modelos de acceso, con autonomías que satisfagan y precios al alcance de las mayorías. El 2026 recién empieza, pero las generalistas como Dacia y Volkswagen ya piensan en el 2027.

Porque será ese el año en que urbanos 100 % eléctricos más asequibles se meterán de lleno en el mercado. No es un paso menor, tratándose de dos de las cinco marcas con más ventas en España. De hecho, una tercera, la del rombo, digamos que va al frente en dicha carrera: en poco más de un año convirtió a su Renault 5 E-Tech en el EV más exitoso de su segmento y piensa repetir con su nuevo Twingo. Las otras dos que integran el quinteto, SEAT y Toyota, de momento prescinden de la propulsión limpia de gasolina, considerando la posibilidad en un futuro, en el caso de la española, y permaneciendo reacia, si hablamos de la japonesa.

El fabricante alemán acelera. El Volkswagen ID.Polo atraviesa su etapa preliminar final y este año se quitará el camuflaje de encima. Ahora bien, la espera se extenderá hasta el año siguiente para su eléctrico de entrada: el Volkswagen ID.Every1 –nombre del concepto, se espera que mute a ID.1 cuando sea ya de serie–. Un pequeño de diseño angular, que no llega a los 3,9 metros de largo, que con 250 kilómetros anticipa una autonomía para uso en ciudad y de media distancia, como mucho.

Dacia: evolucionar después del actual Spring... y del Sandero

Será el Volkswagen eléctrico de los 20.000 euros, el valor a etiquetar cuando se estrene en las concesionarias en el 2027. A este año está atento Dacia, con experiencia en el rubro, dados los cinco años acumulados por el Spring en la competencia, por lo cual ya sabe la marca lo que significa ofrecer un urbano eléctrico debajo de los 20.000 euros.

El 2027 será el primer año íntegro en comercialización para el sucesor del actual Dacia Spring. Sin embargo, según la hoja de ruta de la marca rumana, su lanzamiento se ha reservado fecha –a confirmar– para el segundo semestre de este 2026. Un boceto en febrero del 2025 anticipó una silueta familiar con el vigente modelo y sí, mantendrá el valor de mercado que hoy promedia, ya que tanto el CEO del Grupo Renault, Luca De Meo, como el CEO de Dacia, Denis Le Vot, al momento de la difusión del teaser confirmaron que le espera un precio inferior a 18.000 euros.

Ahora bien, será un Spring mejorado, desarrollado sobre la misma plataforma que el Twingo, con autonomía superior a la máxima actual de 225 kilómetros, con más potencia, más seguridad y ya no fabricado en China, sino en Europa, con todo lo que ello significa en tiempos de aranceles a las producciones importadas desde el gigante asiático. Por otro lado, el que sí se lanzará en 2027 será el primer Sandero 100 % eléctrico, de manera tal que en el segmento B Dacia también plantará bandera para que el inminente Polo eléctrico tenga un rival al que temer.