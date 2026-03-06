Uno de los Range Rover más espectaculares será 100% eléctrico y tendrá nuevo diseño

Es casi imposible que no hayas visto uno por la calle y te haya llamado la atención. Hay pocos coches como el Range Rover Velar, que surgió en el mercado a principios de 2017 con un cuerpo de SUV todoterreno de lujo. A pesar de que la pandemia cortó el ascenso de este modelo, se ha recuperado de tal manera que se actualizó con nueva versión. Pero la próxima y más radical se anunciará a finales de 2026.

Hasta ahora, el Range Rover Velar estaba disponible con motorización híbrida suavecon propulsor de combustión diésel para 204 CV o 300 CV de potencia. También cuenta con otra motorización híbrida enchufable con propulsor de combustión pero de gasolina con 404 CV. El nuevo Velar será 100% eléctrico, una alternativa que confirma la apuesta de la marca por este modelo.

Range Rover Velar | JLR

Plataforma para el futuro próximo

Este Velar debe ser el primer Range Rover que integre la novedosa plataforma de la marca, llamada EMA (Electric Modular Architecture), en la cual se basará su futuro eléctrico más próximo, aunque no excluirá a motorizaciones híbridas que incluyan propulsores de combustión. La EMA acepta 800 V y una recarga ultrarrápida de 350 kW.

Por lo tanto, podrá recuperar del 10 al 80% de su autonomía en menos de 20 minutos. Ls baterías que se incorporarán al Velar podrán tener entre 80 y 100 kWh para autonomías de entre 500 y 720 kilómetros según la versión de equipamientos y de acabados de este modelo que escoja el cliente. En cualquier caso, Range Rover garantiza un gran rendimiento todoterreno y lujo tanto exterior como interior.

Range Rover Velar | JLR

Nueva imagen

La imagen original de este Range Rover es la de un SUV grande, sin embargo, ahora se tendrá unas características que le acercan a unSUV grande coupé, con un tejado con un ángulo descendente más pronunciado, una estética más deportiva y aún más moderna que garantiza también una mejora aerodinámica.

El nuevo Range Rover Velar 100% eléctrico empezará a producirse a comienzos de 2027 en la tradicional planta de Halewood de la marca inglesa. Por lo tanto, su llegada al mercado podría retrasarse hasta finales del año que viene. El primer paso será conocer más información en los últimos meses de 2026 que promete ser un adelanto de la era eléctrica de Ranger Rover, uno de los fabricantes más codiciados de todo el mundo por su particular unión de dos conceptos muchas veces interpretados como distantes: todoterreno y lujo.