Peugeot lanza ayudas anticipadas al Plan Auto+ en la compra de dos de sus modelos

Aunque el Plan Auto + ofrece esta cantidad por ayudas gubernamentales y tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero, la marca del León "no quiere que sus clientes tengan que esperar para dar el salto a la electrificación" ante unas ayudas que se prevé que se puedan empezar a percibirse desde finales del segundo trimestre de este año.

Gracias a este plan, los clientes de la marca Peugeot se beneficiarán de forma inmediata de un descuento equivalente a la ayuda del Plan Auto + (hasta 4.500 euros) en el momento de la compra, siempre que tengan una oferta de financiación de hasta 60 meses en la compra de uno de estos dos modelos.

Prueba Peugeot e-3008 | Centímetros Cúbicos

Este importe anticipado por la marca deberá ser abonado por el cliente en la cuota correspondiente al mes 12 de su plan de financiación, momento para el cual se prevé que los compradores ya hayan recibido el abono oficial de las ayudas por parte de la Administración.

"Con esta ágil e innovadora iniciativa Peugeot reafirma su compromiso con la electrificación en España, derribando las barreras de entrada al vehículo eléctrico y facilitando a los usuarios el acceso inmediato a las últimas tecnologías en movilidad sostenible", defiende la compañía en un comunicado.

Tanto los Peugeot E-2008 como el E-3008 disponen de unos precios de salida en España desde 33.260 y 42.530 euros, respectivamente al contado, en sus variantes 100% eléctricas.