NEUMÁTICOS CON RASTRO
Ahora los hackers pueden utilizar la presión de las ruedas de tu coche para localizarlo
Se ha descubierto gracias a un estudio que ha obtenido datos de desplazamientos de miles de vehículos con receptores de radio.
El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados han realizado un estudio, recogido por la agencia EFE, que les ha llevado a una conclusión un tanto preocupante para cualquiera que tenga un coche: los sensores de presión de los neumáticos emiten una señal que puede ser rastreada.
Si esto te suena a exageración, no pienses que ha sido un estudio llevado a cabo a la ligera. El tiempo que se han tomado para conseguir unos resultados fiables ha sido casi dos meses y medio, durante el cual se han analizado 20.000 vehículos, obteniendo seis millones de datos en el proceso.
Y si piensas que dicha señal solo sería rastreable con un equipamiento super profesional de última generación, siento decirte que también te equivocas, porque lo cierto es que parece ser que apenas se necesita un receptor de radio sencillo para captarla. Además, el estudio mostró que las señales pueden captarse desde coches en movimiento y desde distancias superiores a 50 metros, incluso cuando los sensores están dentro de edificios o lugares ocultos, vamos que parece casi imposible proteger tu coche frente al rastreo no deseado ahora mismo.
Si por lo que sea todo esto no te ha parecido suficiente, también es posible distinguir entre el tipo de vehículo y el modelo del mismo gracias a esta señal, lo cual podría servir a los hackers para elegir qué coches les interesa más encontrar gracias a sus habilidades y a la falta de previsión de las marcas.
Por supuesto esta noticia ha hecho que salten las alarmas en lo que a ciberseguridad se refiere, sobre todo porque hoy en día todos los coches nuevos prácticamente vienen equipados con un Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos, que es obligatorio en muchos países desde principios de siglo.
Este sistema fue desarrollado con el objetivo de mejorar la seguridad vial gracias a esa información que proporciona al conductor sobre las ruedas del coche, pero parece ser que tiene algunas lagunas importantes a nivel de protección de datos, algo en lo que ningún fabricante había pensado hasta ahora.
