Un SUV de lujo para explorar el mundo con un estilo de infarto

Cuando el Genesis X Gran Equator Concept se presentó en el Salón del Automóvil de Nueva York 2025, dejó a todos con la boca abierta, y no es para menos. Este SUV de lujo, mostrado por la marca coreana en el Genesis House, es un sueño para los que quieren explorar sitios remotos sin renunciar a un toque de elegancia que te hace sentir como en un hotel de cinco estrellas. Imagina un coche que te lleva al fin del mundo, pero con un diseño que parece sacado de una película futurista.

Este prototipo es el primero de Genesis que se lanza de lleno al overlanding, que es esa moda de viajar a lugares salvajes con todo lo necesario para sobrevivir, y lo hace con un estilo que quita el hipo. Aunque todavía es un concept (de ahí que la apariencia sea extraña), el jefe de diseño, Luc Donckerwolke, dejó caer que podríamos ver una versión de producción para 2028 o 2029. Mientras esperamos, vamos a deleitarnos con lo que este SUV tiene para ofrecer, porque promete ser el compañero ideal para cualquier aventura con clase.

Un diseño que te hace suspirar

El X Gran Equator tiene un diseño que te atrapa desde el principio. Tiene una silueta que mezcla lo mejor de los todoterrenos clásicos y un aire moderno que no deja indiferente a nadie, para bien o para mal. Su capó parece alargarse hasta el infinito, la cabina es más bien recogida y el pilar trasero cae de golpe, lo que le da un toque retrofuturista que llama la atención. Los faros LED dobles, un sello inconfundible de Genesis, se estiran hacia los laterales como si quisieran abarcar todo el coche, y el resultado es puro espectáculo.

Si pasamos al interior, la cosa se pone aún más interesante con un ambiente que combina lo retro y lo futurista sin que nada desentone. En lugar de las típicas pantallas gigantes, hay cuatro relojes redondos que parecen sacados de foto antigua, un detalle nostálgico que queda genial y que gustará a muchos. Cuatro mini techos solares aseguran que cada pasajero tenga su trocito de cielo, y los asientos delanteros giran para que entrar y salir sea un juego de niños. Todo está envuelto en un azul oscuro que te hace sentir como en un salón de lujo, pero con la promesa de que este salón puede enfrentarse a cualquier terreno.

Genesis X Gran Equator Concept | Genesis

Aventura con un toque de glamour

Este SUV no se queda en lo bonito, porque está diseñado para meterse por caminos que otros ni se plantearían. Las ruedas beadlock de 24 pulgadas, con neumáticos todoterreno, están listas para devorar cualquier terreno, y los protectores oscuros en los pasos de rueda le dan un aire robusto que inspira confianza. Además, lleva lámparas auxiliares geométricas que no solo son prácticas para esas noches en medio de la nada, sino que también le dan un toque de estilo que no pasa desapercibido. El portón trasero se abre en dos partes, perfecto para cargar equipo o montar un campamento con vistas que te dejen sin aliento.

Aunque este concept funciona con una plataforma eléctrica heredada del Kia EV9, Genesis ha insinuado que una versión de producción podría incluir motores híbridos o incluso un V6 con extensor de autonomía, para que no tengas que preocuparte por quedarte tirado en medio de un desierto. Los asientos giratorios y el almacenamiento modular hacen que los viajes largos sean mucho más cómodos, y el nombre, inspirado en un caballo árabe famoso por su resistencia, deja claro que este coche está hecho para aguantar lo que le eches. Es el aliado perfecto para los que quieren aventuras sin perder ni un ápice de glamour.

Un futuro para soñar despierto

El Genesis X Gran Equator Concept es un soplo de aire fresco que combina lujo y aventura de una forma que te hace soñar con escapadas épicas. Su diseño rompedor y su espíritu aventurero lo convierten en una apuesta que podría cambiar cómo entendemos los todoterrenos de alta gama. Aunque todavía falta para verlo en las carreteras, este concept ya nos tiene imaginando viajes inolvidables por lugares imposibles, y eso es algo que no se olvida fácilmente.