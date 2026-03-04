CONSEJO
Un semáforo con las luces roja y ámbar encendidas a la vez, ¿para qué sirve?
¿Qué hay que hacer si vemos un semáforo con las luces roja y ámbar encendidas a la vez?
¿Qué hay que hacer si vemos un semáforo con las luces roja y ámbar encendidas a la vez? Granada acaba de estrenar esta señal pionera en España para acabar con los conductores dormidos. La nueva secuencia se ha instalado en el eje de Severo Ochoa y sirve para avisarte de que el verde es inminente. El objetivo es ahorrar ese segundo y medio que tardamos de media en reaccionar y meter la marcha para arrancar.
Al encenderse ambas luces un par de segundos antes, el tráfico fluye mejor, hay menos atascos y se reducen las emisiones. Incluso si te acercas con poco tráfico, esta señal te permite ajustar tu frenada para pasar justo cuando abra sin llegar a detenerte.
Desde el Ayuntamiento aseguran que es totalmente legal porque el ámbar fijo significa lo mismo que el rojo: prohibido pasar. Es un sistema que ya funciona en otros países de Europa y que busca aprovechar cada segundo del ciclo semafórico. No te confundas si lo ves estos días, simplemente prepárate porque el paso se va a abrir de inmediato. ¡Comparte este vídeo con quien vaya a conducir por Granada para que no se quede bloqueado al verlo!
Esta medida, aunque ha causado algo de confusión inicial, funciona de forma similar a los contadores de segundos para peatones. Es un paso más hacia una movilidad inteligente que intenta conectar el ritmo de la ciudad con la reacción de nuestros vehículos.
