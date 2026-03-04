laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

¿Qué estás buscando?

CONSEJO

Un semáforo con las luces roja y ámbar encendidas a la vez, ¿para qué sirve?

¿Qué hay que hacer si vemos un semáforo con las luces roja y ámbar encendidas a la vez?

Semáforo con las luces roja y ámbar encendidas

Publicidad

Centímetros Cúbicos
Publicado:

¿Qué hay que hacer si vemos un semáforo con las luces roja y ámbar encendidas a la vez? Granada acaba de estrenar esta señal pionera en España para acabar con los conductores dormidos. La nueva secuencia se ha instalado en el eje de Severo Ochoa y sirve para avisarte de que el verde es inminente. El objetivo es ahorrar ese segundo y medio que tardamos de media en reaccionar y meter la marcha para arrancar.

Al encenderse ambas luces un par de segundos antes, el tráfico fluye mejor, hay menos atascos y se reducen las emisiones. Incluso si te acercas con poco tráfico, esta señal te permite ajustar tu frenada para pasar justo cuando abra sin llegar a detenerte.

Desde el Ayuntamiento aseguran que es totalmente legal porque el ámbar fijo significa lo mismo que el rojo: prohibido pasar. Es un sistema que ya funciona en otros países de Europa y que busca aprovechar cada segundo del ciclo semafórico. No te confundas si lo ves estos días, simplemente prepárate porque el paso se va a abrir de inmediato. ¡Comparte este vídeo con quien vaya a conducir por Granada para que no se quede bloqueado al verlo!

Esta medida, aunque ha causado algo de confusión inicial, funciona de forma similar a los contadores de segundos para peatones. Es un paso más hacia una movilidad inteligente que intenta conectar el ritmo de la ciudad con la reacción de nuestros vehículos.

¿Cómo garantizar la durabilidad del aire acondicionado?: El consejo de un mecánico

Aire acondicionado del coche
Antena 3» Noticias Motor

Publicidad

Publicidad