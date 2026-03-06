Renault se alía con una empresa española para garantizar su prometedor futuro eléctrico

España está muy presente en la industria del automóvil. No solo por las compañías más visibles, Ebro o Seat. Existen otras empresas de nuestro país que desarrollan componentes para coches y que tienen una buena presencia en el mercado. Uno de los mejores ejemplos es Basquevolt, que se acaba de aliar con Renault para garantizar el prometedor futuro eléctrico de la marca francesa.

Renault es uno de los fabricantes que más expectativas ha creado sobre la electrificación de sus modelos tras el rotundo éxito de su nuevo Renault 5. Ya han adquirido una posición privilegiada y sólida en el mercado de las motorizaciones sostenibles, el reto ahora consiste en mantenerla a largo plazo. Para cumplir con ese objetivo, han recurrido a Basquevolt.

Menos costes

Se trata de una empresa vitoriana que se describe como “pionera en Europa en baterías en estado sólido”. En concreto, su alianza con Ampere, la filial de vehículos eléctricos de Renault, consiste en el desarrollo de baterías de litio metálico que supondrían no solo una producción más sostenible, sino también menos costosa y, además, un mejor rendimiento de los coches que las integran.

Ampere Renault y Basquevolt | Basquevolt

Los costes de producción podrían reducirse hasta un 30% por GWh generado, lo que concedería una gran ventaja competitiva a Renault sobre otras marcas. Incluso, repercutiría en un precio más bajo de sus modelos, algo importante porque la marca francesa siempre ha tenido la meta de vender automóviles económicos.

Las baterías de litio metálico (que resultan de la mezcla de un electrolito polimérico con un ánodo avanzado) de Basquevolt son bien diferentes a las de iones de litio que ocupan la inmensa mayoría del mercado. Las de litio metálicoson más compactas y ligeras, lo que facilita su encaje en la estructura del vehículo, acelerando el tiempo de producción de cada unidad de vehículo.

Mayor autonomía

Su peso más reducido influye directamente en el rendimiento del coche. Su conducción es más fluida y requiere de menos esfuerzo para moverse, forzando menos su mecánica. Esto incluye que necesita tirar de menos de batería por cada kilómetro recorrido. Esta ventaja significativa para la autonomía del vehículo, se une a que las baterías de litio metálico permiten una recarga más veloz.

Pablo Fernández, CEO de Basquevolt, ha comentado que “entrar en esta nueva fase con Ampere es un hito en nuestra misión de acercar la tecnología de electrolito polimérico al mercado de masas”. También podríamos calificarlo como hito para la industria española en general. Los próximos años dictarán el impacto de los productos de Basquevolt en la historia de la electrificación.