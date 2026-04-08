La Unión Europea baraja la posibilidad de racionar la gasolina si el conflicto en Oriente se alarga

El barril de petróleo más comprado en Europa es el de brent, que aunque actualmente ronda los 107 euros, ha llegado hasta la cifre de los 120. Esto deja en evidencia la inestabilidad que se está viviendo estos día en el estrecho de Ormuz, que hasta el estallido de la guerra, acumulaba el 20% del transporte de petróleo a nivel mundial.

Algo que también ha hecho fluctuar más aun al precio del combustible son las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que como se suele decir, cada vez que habla sube el pan.

El Comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen ha afirmado que “ante una crisis de seguridad de suministro”, los países miembros deben prepararse ante cualquier eventualidad y asegurarse “que tienen lo que necesitan”.

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"Nos preparamos para los peores escenarios, aunque aún no hemos llegado al punto de necesitar racionar productos críticos como el queroseno o el diésel. Es mejor estar preparados que lamentarlo", ha indicado.

Sin embargo, expertos señalan que Bruselas no llegará al punto de recurrir a esta medida tan drástica, debido a los diversos países a los que Europa compra recursos como el gas o el petróleo, sin limitarse a un único mercado.

Si se llegase a dar esta situación, uno de los sectores más afectados sería el de la aviación, dado que un límite de combustible afectaría en gran medida al tráfico aéreo. Jorgensen ya confirmó en una entrevista para Financial Times, que Europa aún no había llegado a ese punto por el motivo comentado anteriormente.