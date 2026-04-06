El nuevo Toyota Celica no ha salido al mercado pero ya está circulando por la península

El Toyota Celica enamoró a todo el mundo durante los años 70 y 80, hasta que en 1990 el modelo se corona campeón del World Rally Car con Carlos Sainz a los mandos. No obstante, al llegar a la cúspide comenzó su decadencia, abandonando la competición y cayendo el número de ventas por la competencia de coches más modernos. Las actualizaciones no conseguían recuperar los resultados y la marca japonesa decidió cerrar la producción del Celica en 2006. No obstante, dos décadas después estará de vuelta.

Lo hará como un modelos deportivo, tanto que su nombre completo es Toyota Celica Sport. De momento, se encuentra en periodo de pruebas y partes de los tests se realizan en tierras peninsulares, en concreto, de Portugal. En las imágenes que se han captado en el país vecino dejan claro que el diseño del vehículo está inspirado en la competición, con un alto alerón, un respiradero en la parte delantera del techo o faldones rodeando los bajos del coche.

Toyota Celica (T200) | Espíritu RACER

Motorizaciones híbridas

Bajo el capó, el Toyota Celica Sport debería integrar el nuevo motor turbo G20E de gasolina, de 2.0 litros y cuatro cilindros. La versión de calle rondaría los 400 CV de potencia, mientras que las alternativas destinadas a la competición podrían superar los 600 CV generando unas prestaciones de locura y que homenajean a aquel campeonato de WRC.

La gran virtud de este motor que marca una nueva etapa en Toyota es su curso del pistón más corto. De este modo, el propulsor reduce su tamaño y su peso en un 10%. Así, es más fácil que se adapte a otras alternativas de motorización, como las híbridas puras o enchufables, que podrían ser incorporadas a la renacida gama Celica.

Toyota Celica 2027 | Toyota

La industria tira de nostalgia

Esta motorización, por cierto, también llegaría al Toyota GR Yaris para adaptar el modelo a las nuevas normativas europeas. En ambos casos, el propulsor estará vinculado a una tracción total para disfrutar del Celica en terrenos más complejos como las pistas de tierra que está recorriendo en el interior de Portugal.

Los revival no solo funcionan en el cine o las series. En un mundo donde la nostalgia vende bastante (tal vez porque la gente no se siente tan cómoda en el tiempo presente), ya son varias las marcas que han optado por resucitar sus modelos más míticos y que llevaban décadas fuera del mercado. Sin duda, el regreso del Celica o cualquier otro modelo con tanta historia, siempre será bienvenido.