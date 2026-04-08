Ni Madrid ni Andalucía: La comunidad autónoma en la que se dispararon las multas

El crecimiento demográfico es un factor ineludible. Por primera vez en la historia, lasinfracciones anuales superaron el límite de seis millones. El volumen ha ido creciendo con el paso de los años y el registro del 2022, que difundió más de cinco millones, poseía el título.

El 2025 batió la marca y, con 6.106.354 denuncias –un 13 por ciento más que el período anterior–, es de momento el año con más multas en el territorio nacional, sin tener en cuenta las emitidas en Cataluña y el País Vasco, ambas con competencias ejecutivas propias en tráfico y circulación.

A propósito de comunidades autónomas, hubo focos principales y nítidos que se repitieron respecto de los antecedentes inmediatos. No obstante, en una en particular las denuncias se dispararon como en ninguna otra.

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Andalucía lidera, pero otra comunidad ha sido noticia

Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid han vuelto a dar la nota, pero fue el incremento en la Comunitat Valenciana, donde se pasó de 581.044 infracciones en 2024 a formularse un total de 939.573 el año pasado, el que ha sobresalido. A raíz de su aumento del 62%, la Comunidad de Madrid, donde las 721.465 multas del año pasado superaron las 657.070 efectuadas durante el 2024, cayó al tercer lugar del ranking.

Para tomar dimensión de la nueva cifra récord a nivel nacional, en promedio han sido 16.730 las sanciones emitidas por día, unas 700 por hora –697, para ser exacto– y unas 12 por minuto. Castilla y León, donde se acumularon 601.184 denuncias durante el 2025, aportó a estas estadísticas tras volver a ser la cuarta comunidad más infractora.

¿El principal motivo de las denuncias emitidas por la DGT? Una vez más, el exceso de velocidad se ha impuesto como la razón más frecuente, consolidándose como tal al constituir unas dos tercias partes del total de infracciones.