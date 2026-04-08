Ni chinos, ni alemanes ni americanos: así son los tres nuevos SUVs que están a punto de llegar a España que no debes perder de vista

Por si hubiera poco, en los próximos meses están por llegar más SUVs al mercado español. Hay tres que, en concreto, han llamado la atención, el Subaru Uncharted, el DS Nº7 y el Dacia Striker, todos ellos de un tamaño parecido, catalogado como mediano, y ofrecen distintas alternativas de motorización.

Subaru Uncharted

Subaru Uncharted | Subaru

Empezamos por el Subaru Uncharted, que debería llegar a España ya este mismo mes con un precio de partida inferior a los 38.000 euros. Estará disponible con tres versiones de motorización 100% eléctrica, siendo la de acceso de 167 CV de potencia y 455 kilómetros de autonomía. Esta y otra de 224 CV y 585 km son de tracción delantera, pero habrá una tercera alternativa de tracción total.

Será un potente SUV de 343 CV que acelera de 0 a 100 en menos de 5 segundos y entrega una autonomía de 525 kilómetros. En cualquier caso, el Subaru Uncharted permite recuperar del 10% al 80% de la batería en solo media hora e incorpora tecnología como su pantalla de 14 pulgadas para el sistema multimedia, a lo que se suma un digno maletero de 404 litros. Pero lo más llamativo de este coche es que cumple con esa condición que siempre ha ofrecido la marca japonesa, una conducción muy entretenida y veloz.

DS Nº7

DS nº7 | DS

La marca DS ha renovado con profundidad su model best-seller para desarrollar el DS Nº7 que es un prodigio del espacio con sobrada comodidad para los pasajeros y 560 litros de maletero. Tendrá un precio de partida similar al del Subaru Uncharted, unos 37.500 euros, y su aterrizaje en el mercado se producirá en el mes de octubre.

Contará con motorización 100% eléctrica y una híbrida pura con un motor eléctrico de 28 CV y uno turbo de gasolina de 1.2 litros y tres cilindros. La potencia conjunta alcanza los 145 CV y el consumo medio de combustible alcanza los 5,3 litros cada 100 kilómetros. En contextos urbanos, puede funcionar el propulsor eléctrico puede hacerse cargo del 50% del rendimiento.

La versión 100% eléctrica estará disponible con 230 CV para 543 kilómetros de autonomía; 240 CV para 740 km; o 350 CV para 679 km.Podrá recuperar hasta 190 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos con capacidades de carga de hasta 160 kWh. De los tres coches de la lista es, sin duda, la que tiene un diseño con más personalidad y espíritu moderno.

Dacia Striker

Dacia Striker | EP

No hay demasiada información específica del Dacia Striker, especialmente de su mecánica. La marca ha anunciado que se revelarán más detalles en junio antes de su llegada al mercado en la segunda mitad del año. Lo que sí han adelantado es que, como el resto de modelos del fabricante, estará tirado de precio, partiendo por menos de 25.000 euros.

Con un diseño y un catálogo tecnológico muy básico, su gran característica será las alternativas de motorizaciones que ofrecerá: híbrida pura de 155 CV, microhíbrida con tracción total y opciones bifuel, todas ellas conEtiqueta ECO. Sin florituras, con menos opulencias que el Subaru y el DS, será uno de los SUV que revolucionarán el mercado low-cost.