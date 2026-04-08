El SUV eléctrico con más de 500 km de autonomía por menos de 35.000 euros existe, pero son pocos y se cuentan con los dedos de una mano

Encontrar un coche 100% eléctrico por menos de 35.000 euros (con descuentos y ayudas incluidas) es posible. No obstante, la inmensa mayoría tienen una autonomía que a muchos conductores se les hace insuficiente. Hay algunas opciones, muy pocas, que sí superan los 500 kilómetros y suman otras buenas condiciones que les ubican entre los modelos más atractivos con esta motorización.

Toyota C-HR+

Toyota C-HR+ | Toyota

Vamos a presentar tres modelos que se incluyen en el mismo segmento de SUV Mediano, comenzando por el Toyota C-HR+, que se puede comprar desde 33.375 euros en su alternativa de acabados más básicos. No es que supere los 500 kilómetros de autonomía, alcanza los 607 km y esta característica le catapulta en el mercado.

Cierto que tal vez se queda algo corto de maletero, con 416 litros, frente a otros coches de su sector. Pero como siempre en Toyota, su motorización es realmente interesante, con 224 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 7,4 segundos y una aceleración máxima de 160 km/h. Además, la marca japonesa garantiza fiabilidad, relevante para la credibilidad de las propulsiones eléctricas que aún generan dudas.

Citroën C5 Aircross

C5 Aircross 2025 | Citroën

El Citroën C5 Aircross es otro SUV Mediano y su versión de acceso se vende desde los 34.490 euros. Ofrece una mecánica equilibrada entre motorización y batería, que entrega 520 kilómetros de autonomía. También suma 210 CV de potencia para una velocidad máxima de 170 km/h y una aceleración de 0 a 100 de 8,9 segundos.

Esta propulsión está vinculada a una tracción delantera y a una transmisión automática de una única velocidad. Mejora al modelo de Toyota en cuestiones de espacio de carga con sus 460 litros de maletero. Sin embargo, su equipamiento es bastante mejorables porque hay muy poco que destacar más allá de su pantalla de 10 pulgadas para el sistema multimedia. Su gran ventaja respecto a los otros dos coches que presentamos es su diseño todoterreno.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen

Al contrario que el modelo francés, el Volkswagen ID.4 es un portento tecnológico para el confort de los pasajeros. Aunque su pantalla para el sistema multimedia es pequeña para la media del mercado, solo 5,3 pulgadas, lo compensa con conexión wi-fi con tarjeta SIM integrada, base de carga inalámbrica y actualizaciones automáticas de software.

Su otra gran virtud so los 543 litros de maletero, superando con creces tanto al C5 Aircross como al Toyota C-HR+. También gana en cuanto a prestaciones gracias a sus 286 CV de potencia para acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos y conceder unavelocidad máxima de 180 km/h. De los tres, es el segundo con mayor autonomía llegando a los 560 kilómetros. Y encima, es el más barato, pues se vende desde 33.200 euros.