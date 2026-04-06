Necesito un Etiqueta Cero bueno, bonito y barato: 5 opciones por menos de 20.000 euros

Vivir en la ciudad puede ser un problema para los conductores si les afectan las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones. Muchos necesitan sortearlas y deben afrontar la compra de un coche con Etiqueta Cero con el miedo de gastarse un dineral o hacerse con un modelo barato pero pobre en mecánica, prestaciones o equipamiento. La realidad es que por menos de 20.000 euros (incluyendo ayudas y descuentos) es posible conseguir vehículos muy interesantes y cuya motorización 100% eléctrica te libra de las limitaciones de circulación o aparcamiento.

Hyundai Inster

Hyundai Inster | Hyundai

Empezamos por el más barato, el Hyundai Inster, un SUV compacto que se puede comprar desde 16.630 euros. Su versión de acceso incorpora un motor de 97 CV de potencia que ofrece unas prestaciones que no te vuelven loco pero que son dignas para el transporte urbano, aunque puede sufrir fuera de este contexto. Acelera de 0 a 100 en 11,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 140 km/h. El propulsor es alimentado por una batería que entrega una autonomía de 327 kilómetros, nada mal para un coche con este precio.

Dongfeng Box

Dongfeng BOX | Dongfeng

El Dongfeng Box es uno de los Utilitarios eléctricos que está causando sensación gracias a un diseño tan moderno como elegante y su precio reducido. Se puede adquirir desde 18.171 euros. Está muy a la par con el Inster en cuanto a motorización. Sus 95 CV de potencia conceden una aceleración de 0 a 100 en 10,6 segundos y una velocidad máxima de 140 km/h, aunque su autonomía se queda en 310 kilómetros. Pero le gana al modelo de Hyundai en equipamiento, que es riquísimo. El Dongfeng Box está lleno de tecnología, tanto que renuncia a los comandos físicos, lo que puede amargar a más de un conductor.

BYD Atto 2

BYD ATTO2 | BYD

BYD es la marca china que se está abriendo paso en el mercado a un ritmo más acelerado, y lo hace con modelos tan atractivos como el SUV pequeño Atto 2, en venta desde 18.662 euros. Su versión de acceso deja la autonomía en 312 kilómetros, suficiente para el día a día, pero mejora las prestaciones del Inster y el Dongfeng Box. Su motor entrega 177 CV para una aceleración de 0 a 100 en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h. Como cualquier otro coche de BYD, los acabados recuerdan a una alta gama, el equipamiento tecnológico es generoso y sacrifica capacidad del maletero (400 litros) por la comodidad de los pasajeros.

MG ZS

MG ZS EV | MG

El MG ZS es primo hermano del Atto 2 en cuanto a motorización. También son 177 CV de potencia, pero la aceleración es más lenta, 8,6 segundos y la velocidad máxima aumenta hasta los 175 km/h. También gana levemente en autonomía con 320 kilómetros. Donde sí le supera con creces es en el maletero de 470 litros a pesar de que los dos modelos sean SUV pequeños. En el MG, el equipamiento y los acabados se quedan cortos, aunque tampoco se puede exigir demasiado a un coche que está a la venta desde 18.780 euros. Eso sí, el MG ZS eléctrico ya no está a la venta nuevo, por lo que será necesario encontrar sí o sí una versión de segunda mano, aunque es posible encontrarlas a buen precio debido a la depreciación del eléctrico.

Jaecoo 5

Jaecoo 5 | CC

Cerramos la lista con otro SUV pequeño, el Jaecoo 5. Es el más caro, pues su precio de partida es de 19.990 euros, justificado por su motorización y batería. Su propulsor tiene 211 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 7,7 segundos y una velocidad máxima de 175km/h. Pero su gran virtud es su autonomía, que supera los 400 kilómetros. No hay otro eléctrico en el mercado por menos de 20.000 euros y que alcance esa autonomía. La relación calidad-precio es muy óptima por su diseño exterior e interior atractivo, y su equipamiento. Incluso por su espacio, comdidad para los pasajeros y 480 litros de capacidad de carga.