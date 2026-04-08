Nace la sexta generación de un mito de Toyota y se verá en las calles españolas a partir de junio

Desde su lanzamiento al mercado en 1994, el Toyota RAV4 ya suma más de 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo y casi 200.000 en España, siendo uno de los modelos más exitosos de la historia. Fue uno de los coches que propulsó la fiebre por los todoterreno en la segunda mitad de los noventa y primera década del XXI, ahora llega su sexta generación adaptándose a una industria y unas demandas muy diferentes a las que existían cuando el RAV4 nació.

Esta actualización se cataloga como SUV Mediano y una de sus grandes cambios está en su motorización híbrida plug-in o híbrida enchufable que se divide en dos opciones, una de 272 CV de potencia y tracción delantera y otra de309 CV y tracción total. El nuevo Toyota RAV4 ofrece mayor autonomía eléctrica que las motorizaciones de la quinta generación, llegando a los 137 kilómetros de la alternativa Advance FWD.

Toyota RAV4 | Toyota

Consumo moderado

Combinando el propulsor de combustión y el eléctrico, el consumo es de 1,4 litros cada 100 kilómetros, muy generoso. Así que cuando funciona solo con el motor de gasolina porque la batería de 22,7 kWh está descargada, el gasto sigue siendo bastante positivo para el cliente, quedando entre los 5,2 y los 5,9 litros cada 100 kilómetros según versión de acabados.

Una vez la autonomía eléctrica se acaba, es posible recuperarla del 10% al 80% en solo media hora con un cargador de 50 kW en corriente continua. Si hablamos de una recarga en corriente alterna a 11 kW (como podría ser en el garaje de casa) el tiempo asciende a las tres horas, cifras en la media del resto del mercado de eléctricos.

Toyota RAV4 2026 | Toyota

Más tecnología

El RAV4 de sexta generación presenta una importante novedad tecnológica porque será el primero de producción que se construye sobre la plataforma de software Arene, quese actualiza de forma automática y gestiona el sistema multimedia o los sistemas vanzados de asistencia a la conducción. Una de las herramientas más llamativas de este modelo será el panel de instrumentos proyectado sobre el parabrisas frente al conductor.

Las entregas del nuevo RAV4, que no pierde su esencia y diseño todoterreno, en España deberían empezar en el mes de junio y el precio (sin descuentos ni ofertas) de su versión de acceso con motorización híbrida plug-in, llamada Advance, será de46.500 euros, mientras que el techo de la gama, las alternativas Limited y GR Sport con tracción total tendrán un coste de partida de 53.500 euros.