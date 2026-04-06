Land Rover se alía con una marca china para dar una nueva vida a uno de sus coches más vendidos

El Land Rover Freelander tuvo una gran acogida en el mercado a finales de los 90. Se convirtió en uno de los todoterrenos con más éxito y en uno de los iconos de la era de LR como parte del Grupo BMW, que duró desde 1994 al 2000. Pero en el cambio de siglo, la marca alemana vendió Land Rover a Ford, lo que supuso el fin del recorrido del Freelander. No obstante, casi tres décadas después regresa gracias a la intervención de un fabricante chino.

Esta nueva resurrección, como tantas otras que se están dando en el mercado, es producto de la asociación entre Land Rover y Chery, que aportará la plataforma sobre la que se construirá el modelo o la batería que alimentará las motorizaciones que incorporará esta nueva gama del Freelander que se estrena con el sobrenombre de Concept 97.

Land Rover Freelander | Land Rover

Batería de tercera generación

La plataforma eléctrica es de 800 V y permite recardas ultrarrápidas de hasta 360 kW. La batería es de CATL, una de las empresas más reconocidas del sector, y su sistema será cell-to-pack de tercera generación. Este tipo de baterías ha sido diseñada con fuertes protecciones para modelos que recorren terrenos irregulares, es decir, el caso de todoterrenos como el Freelander Concept 97.

La plataforma permite dos tipos de motorizaciones, 100% eléctricas e híbridas enchufables, aceptando extensores de autonomía. El propulsor estará vinculada a una tracción integral llamada i-ATS que asegura un alto rendimiento. Será, por tanto, un modelo moderno con tecnologías recientes. Una de las empresas que forma parte de esta asociación es Huawei, que aporta tecnología como la LiDAR para los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

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De SUV pequeño a familiar

Respecto a su cuerpo, el Freelander Concept 97 tendrá un diseño muy actualizado pero manteniendo el espíritu y los rasgos de Land Rover. Originalmente, este modelo era un SUV pequeño, pero ha crecido, ahora supera los cinco metros de largo, un tamaño más familiar, tanto que cuenta con tres filas de asientos.

El nuevo Freelander Concept 97 empezará a producirse a finales de 2026 en la fábrica china de Changshu. Primero, entrará en el mercado del gigante asiático, pero debería llegar a Europea en algún momento aún no especificado, aunque podría ser la segunda mitad de 2027 o principios de 2028. Este modelo forma parte de una era renovada de Land Rover, que lanzará un vehículo cada seis meses durante los próximos cinco años.