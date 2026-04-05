Kia democratiza la movilidad eléctrica con los precios de su nuevo EV2

"El EV2 sintetiza lo mejor de Kia en su eléctrico más pequeño", resume el director de Producto de Kia España, Juan Pablo de la Cueva, sobre el nuevo modelo de la firma surcoreana, que cuenta con muchas de las características de seguridad, conectividad y tecnología de los coches más grandes de la gama eléctrica de Kia.

El nuevo modelo 'Made in Europe', concretamente en la planta de Kia en Eslovaquia, busca ajustarse a las necesidades de los clientes del Viejo Continente, con unas proporciones pensadas para la movilidad urbana pero que le dotan, a su vez, de un gran espacio interior.

El SUV urbano más nuevo de Kia mide 1,575 mm de alto, 1,800 de ancho, 4,060 mm de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,565 mm. Esta última medida le dota de "mucho espacio interior" y "gran habitabilidad", según destaca De la Cueva.

Kia EV2 | Kia

Al más puro estilo Kia

El EV2 encarna la filosofía de diseño 'Opposites United' de Kia. Sus proporciones verticales, inspiradas en los modelos eléctricos de Kia de mayor tamaño, refuerzan su imponente presencia de SUV.

Las luces diurnas verticales y la última tecnología de iluminación Star-map establecen un claro parecido con la gama de vehículos eléctricos. Su marcada línea de cintura y sus pasos de rueda enfatizan su carácter robusto y funcional.

Actualmente se produce la versión con batería de autonomía estándar de 42,2 kWh, mientras que las variantes de mayor autonomía y GT-line de 61,0 kWh están programadas para comenzar en junio de 2026 (para llegar a España en agosto, previsiblemente). La autonomía eléctrica prevista es de hasta 317 kilómetros para la versión de autonomía estándar y de hasta 453 kilómetros para la versión de autonomía extendida.

Kia EV2 | Kia

Ambas opciones de batería funcionan con una arquitectura de 400 V. En condiciones óptimas, la carga rápida de CC del 10 al 80% tarda 29 minutos para la versión de autonomía estándar y unos 30 minutos para el modelo de mayor autonomía. Por primera vez en un modelo Kia en su lanzamiento, el EV2 admite carga de CA de 11 kW y 22 kW y de 18 kW en corriente continua.

En el interior, el vehículo resulta "cómodo y equilibrado", con un carácter sereno y refinado. De las dos opciones de vehículo, destaca la posibilidad de contar con la variante de cuatro plazas, con asientps deslizantes y reclinables. El espacio para las piernas en la parte trasera se ha ampliado y, al deslizar los asientos hacia adelante, la capacidad del maletero pasa de 362 a más de 400 litros.

Esta opción de los cuatro asientos solo estará disponible en la versión long range. Por el momento, la versión de batería Standard Range, la única disponible, se venderá por 29.450 euros (sin aplicar descuentos) en el acabado Air, mientras que el acabado Earth llegará a 33.575 euros.

Kia EV2 | Kia

Tecnología avanzada en un SUV compacto

En lo que a tecnología se refiere, el EV2 ofrece el último sistema de navegación y conectividad de Kia (ccNC) con triple pantalla, que integra un panel de instrumentos de 12,3 pulgadas, una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas y una pantalla de control del climatizador de 5,3 pulgadas.

En cuanto a seguridad y asistencia a la conducción, el EV2 ofrece un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor que normalmente se encuentran en segmentos superiores.

Los sistemas disponibles incluyen asistente de conducción en carretera 2.0, asistente de prevención de colisiones frontales 2.0, control de crucero inteligente 2.0, asistente de estacionamiento inteligente remoto, monitor de ángulo muerto y monitor de visión periférica.

"El nivel de precios de los coches eléctricos ha ido bajando en los últimos años y nosotros, con el EV2 estamos intentando hacer lo mejor que podemos para que la electrificación sea más democratizada", ha resaltado el responsable europeo de Kia, Pablo Martín, que cree que este modelo tiene "un montón de características muy positivas" que le pueden llevar a tener "mucho éxito" en España.