El cambio que se avecina en las calles españolas: la respuesta a la crisis de carburantes

Comenzamos la cuenta atrás hacia un mapa de movilidad urbana cotidiana con cambios y no me refiero a las hidrolineras, sino a un escenario que se presenta más a corto plazo… Y más a corto plazo de lo que estaba estipulado incluso. En el contexto de impacto económico ocasionado por el encarecimiento energético y de los carburantes, y en el marco del aprobado y convalidado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) se ha acelerado un año.

Lo que debía empezar a regir el 5 de diciembre del 2027 se pondrá en vigor el 5 de diciembre del 2026. Es esta la fecha de plazo definitiva que tienen las empresas y entidades públicas para adaptarse y elaborar sus planes de movilidad sostenible, que serán sometidos a negociación colectiva entre empleadores y la representación legal de los empleados.

Racionalizar los desplazamientos de casa al trabajo y del trabajo a casa, de eso se trata el principal objetivo de esta medida que llegará por anticipado. Pero las empresas deberán tener en cuenta el artículo 64 del Real Decreto Ley 7/2026, que es el que menciona las consecuencias de no cumplir con la obligación: el eventual incumplimiento de la puesta en funcionamiento de este plan de movilidad de parte de las empresas y entidades beneficiarias derivará en el reintegro de las ayudas recibidas.

Carril bici | Centímetros Cúbicos

Movilidad de bajas o cero emisiones, transporte público y más

Esto nos lleva a entrar en los detalles de las entidades involucradas, ya que el requisito para enmarcarse en el PMST depende de cómo esté conformado el lugar de la actividad laboral. Son aquellas empresas privadas y entidades del sector público con más de 200 trabajadores o al menos 100 por turno.

Ahora bien, el programa incluye aquellos centros de alta ocupación, que contemplan a los de más de 1.000 empleados en municipios con más de 500.000 habitantes. En este caso, se deberá considerar la reducción de la movilidad del personal en horas punta y el uso de medios de transporte de bajas o nulas emisiones de gases.

Los traslados mediante vehículos cero emisiones es una de las acciones a impulsar y los trabajadores tendrán que recibir el debido acceso del medio eléctrico y de las recargas necesarias, aunque también se buscará fomentar el uso del transporte público. Y el Plan no solo tendrá en cuenta la reducción de la movilidad en horas punta, ya que también se aplicará el teletrabajo como respuesta directa a la crisis.

2025: Y los coches de combustión dejaron de ser el enemigo | EFE

Un cambio en las calles de nuestro país

Esto se traducirá en un cambio profundo en el esquema de las calles de nuestro país. Cada vez veremos menos coches con motor de combustión para empezar a ver otro tipo de vehículos. Si ya era demasiado habitual ver los patinetes eléctricos, ahora podemos esperar que todavía haya una mayor cantidad de patinetes y bicicletas eléctricas, medios de transporte neutros en emisiones de carbono y una opción asequible.

El siguiente paso es la transición a los coches 100% eléctricos. Muchas empresas tendrán que optar por instalar cargadores en sus centros de trabajo en cantidades importantes. Y una de las formas clave en las que las empresas podrán fomentar la reducción de emisiones podría basarse en ofrecer a los empleados algún tipo de bonificación en la carga del coche en el trabajo. Ya hay una importante cantidad de empresas que ofrecen carga gratuita de los vehículos en el centro de trabajo, lo que favorecería que muchos de los empleados se pasaran al coche eléctrico.

La conclusión es fácil de deducir: calles llenas de vehículos eléctricos como consecuencia del adelanto del plan, y a raíz de la subida de combustibles que, inevitablemente, hará que el paso al eléctrico sea la evolución lógica.