Dos motores, tracción total, seis plazas y hasta 620 kilómetros de autonomía en el SUV chino con aspecto de Range Rover que quiere ser la alternativa a Tesla

La gran mayoría de coches 100% eléctricos que se venden pertenecen al segmento SUV. Por eso, las marcas chinas que apuestan por este tipo de motorizaciones están aterrizando en Europa con mayor fuerza con ese tipo de coches. No tardará en incorporarse uno más a la lista, el Nio ES9, del que acabamos de conocer las primeras imágenes.

NIO ES9 | NIO

En ellas vemos un diseño que la propia marca ha definido como “Nariz de tiburón”. Tiene sentido porque, igual que en esta parte de la cara del temido animal marino, el dibujo del Nio ES9 está compuesto por líneas aguas y con las dos columnas de faros frontales bien separados, en contraste a la continuidad horizontal a través de tiras LED que es la tendencia actual.

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Tecnología vanguardista

El sistema de luces Ultra Pure Crystal Diamond da la posibilidad de proyectar vídeos cortos de hasta 30 segundos y con música incorporada en superfícies que se encuentren hasta a 10 metros de distancia. Es una de las tecnologías más llamativas del Nio ES9, a la que se une su pantalla de 15,6 pulgadas para el sistema multimedia.

Este modelo es un SUV Grande con 5,36 metros de largo, 2,02 de ancho y 1,87 de alto. Con este cuerpo, el Nio ES9 integra seis plazas en una distribución 2+2+2, y en la segunda fila los asientos son de gravedad cero con calentador, masaje, ventilación y una reclinación casi horizontal. Además, las ventanas traseras cuentan con tres modos distintos de adaptación, privacidad, transparencia y aislamiento térmico, según las necesidades.

NIO ES9 | NIO

Más capacidad eléctrica

El Nio ES9 está construido sobre una arquitectura de 900V mientras que la mayoría de plataformas nuevas son de 800V. Es decir, este modelo ofrece cargas más rápidas, la incorporación demás tecnología para una mayor cantidad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción e incluso una motorización más elaborada.

La de este Nio ES9 está compuesta por dos motores eléctricos, uno delantero de 241 CV de potencia y uno trasero de 456 CV, cada uno de ellos moviendo un eje de ruedas asegurando una tracción total. La batería es de 102 kWh, que entrega una amplia autonomía que depende de la versión del modelo que se escoja: 580, 600 o 620 kilómetros. Cuidado con la competencia que puede suponer este coche en el segmento SUV, aunque por sus condiciones no será barato, sino que formará parte de una gama más elevada.